Habla Carlos Tevez tras el escándalo en el empate de Independiente ante Barracas Central

Grindetti: “Me parece que no es una discusión mediática, es una discusión formal e institucional frente a un hecho concreto donde nosotros sentimos que Independiente fue muy perjudicado. Vamos a ir por los caminos que correspondan. Me parece muy malo esto de judicializar las cuestiones entre un club y la AFA. Esto que dicen que el referí va a hacer una acción contra Carlos, eso me parece que no está bien. Hay que dar la discusión donde corresponde y defender las posiciones donde corresponde. Soy una persona que no suelo revolver cuando alguien comete un error. Se cometió un error, hay que arreglarlo y ver cómo no se comete ninguno más. Pero estamos llegando a una situación para Independiente que amerita ser un poquito más firme como estamos siendo en las declaraciones”.