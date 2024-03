Escándalo entre Tevez, Agüero y un dirigente de la AFA tras las polémicas en el partido entre Independiente y Barracas Central

El planchazo de Domínguez a Marcone que reclamó Independiente

El duelo entre Independiente y Barracas Central en el Estadio Tomás Adolfo Ducó por la 9ª fecha de la Copa de la Liga terminó con un empate 2-2 y devolvió un trámite electrizante en un partido que podía cambiar la cima de la zona. Pero el tema deportivo pareció quedar a un costado apenas el árbitro Pablo Dóvalo pitó el final del choque en Parque de los Patricios: los futbolistas de Independiente expusieron su enojo reclamando una expulsión y un penal.

La primera polémica de la jornada ocurrió en el primer tiempo por una dura entrada de Alexis Domínguez sobre el capitán del Rojo Iván Marcone en mitad de la cancha que el juez, avalado por el VAR, consideró como tarjeta amarilla. Más allá de la queja pidiendo una roja, el tema se profundizó cuando Domínguez anotó el 2-1 transitorio.

Para colmo, con el choque 2-2, los de Avellaneda tuvieron una pelota parada sobre el final que terminó con el defensor Felipe Aguilar cabeceando sin demasiada dirección dentro del área tras un forcejeo con Carlos Arce. La visita consideró que había un empujón del futbolista del Guapo, pero que además tocó la pelota con la mano cuando el hombre de Independiente redirección el balón.

La jugada del final: Independiente reclamó penal por mano y empujón de Arce

Esas dos polémicas despertaron no sólo el enojo de los jugadores, sino también el del entrenador Carlos Tevez, quien en conferencia tuvo duras palabras contra la terna que tuvo a Dóvalo como juez principal y a Luis Lobo Medina en el VAR: “Lo hablé con ellos antes del partido. Les dije que jugábamos contra 14. Lo sabíamos. Es muy difícil y muy notorio porque venimos diciendo que Pablo (Dóvalo) con Barracas tiene antecedentes. Estuvo toda la semana esto instalado y viene y te roba igual... Es una locura lo de este tipo”.

Esa frase fue la que despertó el enojo del tesorero de AFA y presidente del Consejo Federal, Pablo Toviggino: “Como no eras tan estudioso en el curso para DT (Digo por el Analítico) seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometías faltas de cárcel y solo terminaban en amarillas! Tampoco te escuché en algunos partidos anteriores, que me reservo. En fin, Memoria Eólica!”, escribió uno de los directivos más cercanos al presidente Claudio Tapia.

El posteo de Carlos Tevez

El Apache recogió el guante de este tuit y también respondió por redes sociales: “Me parece que tantas idas y vuelta a Pilar te están haciendo perder un poquito Tovillino (sic). A parte de la colección de autos antiguos e importados que acumulas en Pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria ali baba”.

No fue el único exponente del Rojo en salir a responderle al directivo de AFA. Sergio Kun Agüero también hizo lo propio desde su perfil oficial de X (ex Twitter): “Antes de hablar por qué no explicas bien cómo funciona el VAR? Porque la verdad no se entiende nada papi. Ah, y vos qué curso tenés?”. El enojo con los fallos arbitrales se acentuó más en este caso por las suspicacias que existieron en los últimos tiempos con las actuaciones arbitrales en algunos partidos del Guapo, equipo que en el actual torneo tuvo 11 amonestados, 1 expulsado (Jonathan Candia ante Independiente Rivadavia) y 1 penal a favor en los nueve partidos que afrontó.

El posteo de Agüero tras el partido de Independiente

El ex delantero de Manchester City, que en el último tiempo mostró un acercamiento a Independiente y será parte de un amistoso con la remera del club en las próximas semanas, ya se había mostrado muy activo en el mundo virtual, siendo crítico de la actuación arbitral. “El problema es que vengo diciendo en mi stream sobre el VAR. El VAR está funcionando mal y no hay una explicación de cómo funciona, interviene el VAR cuando quiere y no debería ser así”, había explicado previamente a un usuario que le había expresado su enojo por las jugadas que no fueron chequeadas por la terna.

“Pablo Dóvalo, en cancha, puede no verla para roja. Pero para estos casos está el VAR, que hoy fue de Lobo Medina. Y para él tampoco fue para expulsión… Mamita querida el Arbitraje”, ya había planteado a lo largo del partido el jugador surgido del Rojo tras compartir el video de la patada de Domínguez a Marcone; al mismo tiempo que recordó que a Éver Banega (Newell’s) y Javier Ruiz (Independiente) los habían expulsado fechas atrás por acciones similares.

Si bien los tantos de Matías Giménez Rojas le permitieron a Independiente poder llevarse un punto, este empate fue crucial en la pelea por los cuatro boletos a la fase final de la Copa de la Liga. Tras el triunfo de Instituto, la Zona A tiene a la Gloria y al Rojo como líderes con 17 unidades, seguidos por Barracas Central con 16 y Vélez con 15. Sin embargo, River Plate (recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza) y Argentinos Juniors (será local ante Gimnasia de La Plata) podrían treparse a lo más alto este miércoles ya que contabilizan 14 puntos.

Discusiones y reclamos en el final de Barracas Central-Independiente

La acción en la Copa de la Liga para Independiente se retomará rápidamente, porque el próximo sábado será local en el Estadio Libertadores de América ante River Plate desde las 19.15 con el arbitraje de Nazareno Arasa y la presencia de Lucas Novelli en el VAR. Barracas, por su parte, irá a La Plata para enfrentar a Gimnasia ese mismo sábado desde las 17 con Hernán Mastrángelo como juez principal y Fernando Echenique a cargo del arbitraje tecnológico.