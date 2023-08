El próximo rival de Lionel Messi en la Leagues Cup fichó a un jugador del Real Madrid

Asier Illarramendi se sumará a Dallas con 33 años (Getty Images)

Este jueves FC Dallas anunció la contratación del español Asier Illarramendi, quien llega procedente del Real Madrid. El mediocampista de 33 años, quien hace años fue señalado como el reemplazante natural de Xavi Alonso, firmó contrato hasta 2024 después de desvincularse del elenco español en donde ganó varios títulos, incluida una Champions League.

Te puede interesar: Cuándo vuelve a jugar la Selección en el Mundial femenino de fútbol y qué necesita para clasificar a octavos de final

“Asier es un centrocampista de gran calidad que aporta más de una década de experiencia en La Liga, incluidos tres años durante una carrera notable en el Real Madrid”, declaró Andre Zanotta, director deportivo del equipo. “Su liderazgo será un activo para toda la organización”, insistió el español que en su plantel ya cuenta con otros jugadores ibéricos como José Antonio Martínez y Jesús Jiménez.

Illarramendi, surgido de la Real Sociedad, jugó en la selección sub 17 y sub 21 de su país e incluso fue citado por Julen Loptegui en la previa del Mundial de Rusia para formar parte de la nóminca d ela mayor, aunque finalmente no fue incluido en la lista definitiva. Al Real Madrid arribó en 2013, pero nunca logró asentarse y se terminó marchando a préstamo a la Real Sociedad, hasta donde jugó el mes pasado. Ahora, decidió rescindir su vínculo con la casa blanca y probar suerte en los Estados Unidos.

Te puede interesar: El medallista olímpico Thiago Braz fue suspendido por dopaje: se perderá el Mundial de Atletismo y se expone a una dura sanción

Curiosamente Dallas será el próximo rival de Inter Miami, en donde brilla Lionel Messi. Los equipos se verán las caras el domingo en el marco del choque por los octavos de final de la leagues Cup, torneo que enfrenta a los equipos de la Major League Soccer (MLS) y de México. En caso de empate habrá definición por penales.

El español de 33 años no será de ese partido, pero su ficha será clave para el segundo semestre del equipo que marcha octavo en la Conferencia Oeste de la MLS. Cabe recordar que los mejores siete de cada grupo jugarán los Playoffs al término de la temporada regular, mientras que el octavo y el noveno disputarán un repechaje para acceder a esa instancia.

Te puede interesar: “Dios es grande”: LeBron James publicó un video de su hijo Bronny tras el alta de su internación por un paro cardíaco

Seguir leyendo: