Josef Martínez reveló el diálogo que tuvo con Lionel Messi para decidir quién patearía el penal de Inter Miami

Josef Martínez explicó por qué Lionel Messi no pateó el penal

Inter Miami no detiene su marcha desde la llegada de sus figuras internacionales. Las Garzas lucen totalmente renovadas y de la mano de Lionel Messi se quedaron con la victoria por 3 a 1 en el Clásico del Sol ante Orlando City, lo que selló su pasaje a los octavos de final de la Leagues Cup, instancia en la que chocarán ante Dallas FC (viene de superar al Mazatlán de México).

La Pulga nuevamente fue la gran figura de la jornada al despacharse con un doblete; sin embargo, también fue para destacar el gesto que tuvo con su compañero en ofensiva, Josef Martínez. El venezolano, una vez finalizado el encuentro, explicó por qué finalmente fue el ejecutante de la pena máxima en vez del argentino, el pateador designado por el director técnico Gerardo Martino.

“En realidad iba a cobrar él, pero cuando fue la jugada del penal él mismo fue el que me dijo que lo cobrara. Yo le dije ‘cóbralo tu’, pero él me dijo ‘cóbralo tu’. Así que lo terminé cobrando yo. Al final uno cuando viene un penal hay que esperar a ver qué dice el hombre, ¿no?”, manifestó en diálogo con Apple TV una vez finalizado el cotejo.

Minutos más tarde, durante una nota con ESPN, Martínez añadió que “Messi me dio un penal. Tuve un mal desempeño y lo hizo para recuperar mi confianza. Aprecio su actitud. Messi me dejó tirar el penal. No me estaba yendo muy bien, así que me dejó tomarlo para recuperar algo de confianza. Agradezco ese gesto”. Al parecer dio resultado, ya que luego el goleador asistió al ‘10′ para que decretara el 3-1 final.

La buena relación entre Lionel Messi y Josef Martínez

“Con la clase de jugadores que tenemos se presta para eso. Trato de moverme lo más pronto posible para no llenar los espacios en donde le tiene que llegar la pelota a Leo. El equipo se ve muchísimo mejor, tenemos que seguir por este camino”, analizó el emblema de la Vinotinto. Desde el desembarco del campeón del mundo en Qatar Las Garzas acumulan tres victorias en fila en esta competencia (Cruz Azul, Atlanta United y Orlando City). Además, expresó: “En los entrenamientos hablamos mucho. Obviamente con jugadores de ese calibre tienes que hacer los movimientos que la pelota te va a llegar. Te llega con facilidad”.

Para cerrar, valoró el desembarco y la importancia de contar con jugadores como Messi, Sergio Busquets o Jordi Alba dentro del plantel: “No solo su presencia cambia todo, lo visto hoy. Fue un partido de mucho roce y ellos sacan la ventaja. Hay que trabajar en conjunto, pero sabiendo que ellos sacan mucha ventaja”.

