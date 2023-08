Explosivo descargo del DT del Orlando City contra Lionel Messi y el arbitraje: “Lo de esta noche fue un circo”

El DT de Orlando City criticó a Messi y el arbitraje

En Estados Unidos hay una verdadera revolución por la llegada de Lionel Messi, quien firmó un doblete en el triunfo por 3-1 del Inter Miami ante Orlando City en la Leagues Cup y volvió a demostrar que es la máxima estrella del fútbol. No obstante, empezaron a aparecer las primeras críticas por presuntas licencias y la supuesta impunidad con la que juega el astro argentino en su nuevo equipo.

El colombiano Óscar Pareja, el DT del Orlando City, criticó este miércoles el arbitraje del partido y aseguró que Messi pudo haber sido expulsado durante el encuentro disputado en el DRV PNK Stadium. Incluso, aseguró que los fallos arbitrales convirtieron el partido en “un circo”.

“Creo que tenemos que ser claros. El partido fue disputado por dos equipos y se puede analizar tácticamente, lo que pudo pasar aquí y allá, pero tenemos que empezar con una realidad: el fallo del penal y otros fallos fueron ridículos. Y quiero decir que la atención que tuvimos aquí, con todo lo que está pasando, se transformó en un circo. Hoy fue un circo”, dijo Pareja en su rueda de prensa.

Posteriormente, el DT cafetero de 54 años, que también trabajó en Colorado Rapids y FC Dallas en la liga estadounidense hizo hincapié en algunas jugadas puntuales que considera que fueron mal sancionadas.

“El penal es increíble. No sé si hubo VAR hoy aquí, porque si vino y tenemos árbitros ahí, tenemos que ser honestos e ir a ver la jugada porque el juego se lo merece. Probablemente, pudimos ser más agresivos con la pelota y vamos a asumir nuestra culpa. Pero, honestamente, estamos decepcionados con el juego. La gente quiere ver fútbol y el árbitro tiene que ser justo. Esto no sucedió hoy”, aseveró.

Óscar Pareja expresó su bronca tras la derrota de Orlando City ante el Inter Miami CF (USA TODAY Sports)

Lo repitió en numerosas ocasiones, en inglés y en español, incluso aunque la pregunta fuera orientada hacia otro tema. El enfado del técnico del Orlando City era evidente y estaba enfocado en particular en el penal sancionado a favor del venezolano Josef Martínez que llevó la ventaja del Inter Miami al 2-1.

Aunque no fue esa la única acción discutible que denunció Óscar Pareja, quien también puso sobre la mesa que Leo Messi tendría que haber sido expulsado: “Hay un par de jugadas que son de doble amarilla, con Leo, no me importa que sea él pero tiene que ser medido igual. Las cosas tienen que ser justas y lo que pasó en la cancha no fue así.”

De todas formas, Pareja reconoció la mejora del Inter de Miami con la llegada del Tata Martino y jugadores como Messi, Busquets y Jordi Alba; pero lamentó que se vieran beneficiados por las decisiones arbitrales. “Ellos han mejorado su calidad, fue un partido competitivo, pero sentimos que hubo circunstancias del juego muy injustas que no debieron haber pasado”, insistió.

Resumen del partido entre Inter Miami y Orlando City

Tras eliminar al Orlando City en el “Clásico del Sol”, ahora el Inter Miami se medirá en condición de visitante frente a FC Dallas, que avanzó de ronda tras imponerse por 2-1 a Mazatlán con un tanto de penal de Alan Velasco, ex jugador de Independiente. Este encuentro de octavos de final de esta competencia continental que enfrenta a equipos norteamericanos y mexicanos se llevará a cabo el próximo domingo 6 de agosto en el Toyota Stadium de Texas, en horario a confirmar.

