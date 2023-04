“Newell’s jugó mejor que River”, “no hay mucha explicación en el gol” y “fue un palo grande para todos”: el lamento de Gabriel Heinze

Newell’s perdió con River Plate en la última jugada del partido por el gol de Pablo Solari. Durante todo el encuentro, el equipo rosarino le jugó de igual a igual y hasta pudo ganarlo en la acción previa al tanto visitante. Sin embargo, en el contragolpe retrocedió mal y tras un error grosero de Lucas Hoyos, se quedó sin nada.

“Lo disputamos, se lo jugamos y durante mucho tiempo el equipo se sintió muy bien con el balón y presionando. Se hizo todo, ¿qué explicación hauy en una jugada? Fue un balón nuestro, ellos salieron rápido... No hay mucha explicación, porque estábamos 3 vs. 1 y ellos tuvieron la capacidad de salir rápido”, analizó Gabriel Heinze en la conferencia.

“El balance del partido no lo hago por esa jugada. Son cosas que pasan en este deporte y pueden pasar, a mí me han pasado varias veces. Estas cosas así duelen muchísimo”, reconoció el Gringo, quien respondió si fue injusto: “Newell’s le jugó de igual a igual, jugó muchísimo mejor que River, en muchos pasajes del partido fuimos superiores al rivel”.

El entrenador de Newell’s solo tuvo palabras elogiosas para con sus dirigidos y destacó los puntos altos del equipo. “Enfrentamos a un gran rival, con individualidades muy buenas. Buscamos robarle la pelota y jugarle, creo que pasaron las dos cosas”. Sin embargo, Heinze sabe que una derrota de este tipo puede golpear no solo en lo anímico, sino también en lo emocional a un elenco que tiene que seguir enfocado porque también se le vienen duelos por la Copa Sudamericana.

“Uno de los conceptos en lo emocional es lo físico y está en el correr. Hay un cansancio y no sé cómo nos va a pegar esta derrota porque sentimos muchas cosas al final del partido. Las cosas que siento se lo digo a mis jugaores y no lo hago público. No lo sé, hoy fue un palo grande para todos. La verdad es que me siento representado y orgulloso con el partido de hoy”, valoró el Gringo.

“¿Qué piensop de tener un día de descanso? Como cualquier entrenador, que es imposibole porque no se llega”, expresó con gestos de lamentos, aunque también de crítica por el fixture que lo tiene a Newell’s de nuevo en cancha este martes ante Bolívar de Bolivia por el certamen internacional. Para terminar y sobre el juego friccionado que empleó el rival, cerró: “Hemos llegado y de la manera en que nosotros lo hacemos. Si el rival corta el juego con faltas, es una estrategia del rival, no voy a decir nada de eso”.

