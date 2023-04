La secuencia del gol en el minuto final de Newell’s-River: del error de Hoyos a la reacción de Heinze y el festejo desaforado de Demichelis

En un final increíble, River Plate se quedó con la victoria en Rosario ante Newell’s gracias a un gol agónico de Pablo Solari. El 1-0 final dejó con un sabor amargo al equipo que comanda Gabriel Heinze, ya que tuvo la última jugada para ganar el partido y, por un error del arquero Lucas Hoyos, terminó pagando las consecuencias.

El minuto 50 terminó siendo fatal para la Lepra porque el árbitro Hernán Mastrángelo había adicionado uno más a los cuatro marcados anteriormente y el local tuvo su chance. Un centro al área de Brian Aguirre terminó siendo rechazado por Franco Armani (de gran actuación). Matías Suárez encabezó el contragolpe y descargó hacia Esequiel Barco. El ex Independiente asistió a Solari, quien definió con el arco vacío.

La jugada fue tan veloz e inesperada que provocó un mal posicionamiento defensivo de Newell’s y una fallida lectura de Hoyos, quien descuidó el arco cuando recibió Barco. El jugador de River estuvo rápido para habilitar a su compañero, quien increíblemente se encontró sin oposición para poner el 1-0 final.

La bronca por los tres puntos perdidos quedó en evidencia en el banco de suplentes local, donde el Gringo Heinze terminó lamentándose el error fatal de su arquero, quien en el inicio del torneo fue cuestionado por parte de los aficionados leprosos. Del otro lado, el desahogo con mezcla de sorpresa por el contexto del encuentro se hizo carne en Demichelis, quien festejó con ganas el tanto salvador para que River siga firme en la punta de la Liga Profesional mientras espera el encuentro de Copa Libertadores ante Sporting Cristal.

Luego del partido, el héroe en Rosario se mostró emocionado por el gol en un momento particular de su vida tras el fallecimiento de su abuela. “Estoy muy contento por la victoria y por volver a marcar. Me pasaron muchas cosas juntas. En lo futbolístico no estaba tan bien, porque vengo hace un año bastante mal por mi abuela. Hay varias cosas que los futbolistas no lo hacemos ver. Ahora estoy saliendo de un momento bastante complicado, porque se me fue alguien que era muy importante en mi vida. Le dedico el gol a ella, que seguro de arriba me está apoyando”, dijo Solari al finalizar el cotejo.

Pablo Solari festeja el gol del triunfo de River Plate ante Newell's (River Plate)

