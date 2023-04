7 frases de Demichelis: por qué este es “el River de la gente”, el récord histórico al que le restó importancia y su alocada celebración

River Plate logró tres puntos muy importantes en su excursión a Rosario. Superó por la mínima a Newell’s con un gol en el quinto minuto de adición de Pablo Solari. Fue un encuentro durísimo el que disputó el equipo millonario, que por momentos la pasó mal pero tuvo su premio de tanto insistir en la última jugada del partido.

Sobre esta búsqueda e intención de sus dirigidos se refirió Martín Demichelis en la conferencia de prensa. “Les dije que iba a ser un partido larguísimo y que nuestro nivel iba a ser difícil de sostener para nuestros rivales. Los últimos 15′ los jugamos en campo rival, intentamos ganarlo y no nos conformábamos con el empate. Uno no juega bien solo cuando quiere sino cuando puede, y el rival nos dificultó muchísimo”, analizó el DT.

Y agregó: “Newell’s es un grandísimo rival, que no había perdido en su cancha ni recibido goles. Nos hizo un gran planteo. No sé si fuimos justos merecedores de la victoria, pero se vio que no hicimos tiempo y no nos conformaba el empate. Siempre lo buscamos y se vio en esa jugada que nos dio los tres puntos”.

Esta victoria sobre la hora desencadenó en una serie de alocados festejos tanto de los jugadores como del cuerpo técnico, encabezado por el propio Martín Demichelis. “Se dio así por las circunstancias, fue un partido muy equilibrado. Llegó el gol de la manera que llegó, como me gusta que juegue el equipo, por abajo buscando espacios, no siendo egoístas y a un toque. Había que hacerse fuerte desde la agresividad, estuvimos a la altura del rival y de un entrenador que generó una identidad en su equipo. Sabíamos que de ganar acá saldríamos muy fortalecidos, y lo grité yo, el equipo, todos”.

River Plate encabeza ocho triunfos consecutivos (siete por la Liga Profesional y uno por Copa Argentina) y en ninguno recibió goles. Es un dato estadístico inédito en la era profesional y que solo alcanzó en la época amateur, en 1929. Sin embargo, Demichelis le restó importancia y no quiere que se pierda el enfoque.

“Me resta importancia. De nada sirve si no lo podemos sostener. Con 30 puntos no hay ningún campeón y hay que ser cautos, humildes y seguir trabajando. Tener esa solidez en estos partidos no sé si convence pero incentiva a los jugadores. Los números están ahí para la estadísica. Hay que seguir porque no se alcanzó nada. Da un cierto grado de tranquilidad, me gusta que el equipo sea sólido y al mismo tiempo ofensivo”.

Otras frases destacadas de Demichelis:

Los cambios ofensivos: “Los dos primeros fueron extremos (Solari y Suárez), y después entraron Barco y Beltrán. No puse ningún volante defensivo ni defensor, lo quería ganar. A veces sale y otras no, y a veces aún poniendo delanteros no termina resultando más ofensivo el desarrollo del partido o el equipo. La intención era ganar”.

La ilusión de los hinchas: “Les digo que hay que ser cautos, no hay un campeón con 30 puntos. Queda muchísimo y es muy larga la temporada. Les pido que vayan al estadio, nos apoyen de principio al fin, como lo vienen haciendo, porque necesitamos ganar y los tres puntos para acomodarnos en el grupo de la Copa”.

Si ya se ve su River y su decisión al asumir: “Este es el River de la gente, que no deja de llenar el Monumental y de apoyar. Tomar a River no es fácil para nadie. Cuando uno se predispone y acepta sabe que tiene que soñar en grande. Pero hay que ser cautos, el triunfo de recién está olvidado y ahora tengo que pensar en Cristal (por la Libertadores). Lo vivo con tranquilidad, aunque fue la primera vez que fui tan eufórico en el festejo. Era dar un golpe y esto nos fortalece muchísimo desde lo anímico. Sigo soñando, pero sin alejarme del día a día”.

