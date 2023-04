Pablo Solari no pudo contener su emoción tras el gol que le dio el triunfo a River Plate: “Se me fue alguien que era muy importante en mi vida”

La emoción de Pablo Solari tras marcar el gol que le dio el triunfo a River

River Plate logró un triunfo clave en su camino hacia la gloria en la Liga Profesional. El Millonario se impuso por 1 a 0 ante Newell’s gracias al agónico gol de Pablo Solari. En el Parque de la Independencia, el conjunto de Martín Demichelis demostró por qué está encima de la tabla de posiciones y se quedó con los tres puntos en la última acción del compromiso.

Te puede interesar: La polémica en Newell’s-River Plate: por qué el árbitro debió expulsar a Brian Aguirre por su planchazo a González Pírez

“Estoy muy contento por la victoria y por volver a marcar. Me pasaron muchas cosas juntas. En lo futbolístico no estaba tan bien, porque vengo hace un año bastante mal por mi abuela. Hay varias cosas que los futbolistas no lo hacemos ver. Ahora estoy saliendo de un momento bastante complicado, porque se me fue alguien que era muy importante en mi vida. Le dedico el gol a ella, que seguro de arriba me está apoyando”, dijo el autor del tanto que le dio la victoria a la Banda en diálogo con la transmisión oficial a cargo de TNT Sports.

La pérdida de su abuela movió una fibra sensible en el volante que ingresó en el complemento en lugar de Nacho Fernández y su presencia fue clave para los de Núñez- “Prácticamente me crié con ella, porque mis papás trabajaban mucho. Siempre estaba con ella, la verdad que se fue y significó una perdida muy importante en mi vida, pero estoy saliendo y eso es lo importante”, continuó la figura de la tarde. Y concluyó: “Lo pudimos ganar con un gol mío, me voy muy contento y con un desahogo terrible”.

Te puede interesar: Polémica en Independiente-Racing: el árbitro renunció ayer a su cargo en el municipio de Grindetti

River llegó a su sexto partido seguido con triunfo y sin recibir goles, quedando a uno en esta era de Martín Demichelis de la campaña de su antecesor, Marcelo Gallardo. Su próximo compromiso será en el estadio Monumental frente a Independiente, que llega de igualar en el clásico de Avellaneda ante Racing y sólo ha ganado un partido desde que comenzó el torneo.

Además, el Millonario le cortó a Newell’s una impresionante serie invicta de 12 partidos como local y otra de siete encuentros sin recibir goles, desde la última fecha del torneo pasado, cuando venció a Boca 2 a 0.

SEGUIR LEYENDO