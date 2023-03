Ruggeri contó por primera vez intimidades de su encuentro con Bielsa: qué fue lo que más lo sorprendió

La anécdota surgió de una recomendación de Oscar Ruggeri a Hugo Ibarra, de quien dijo que “no está preparado para dirigir a Boca”. El Cabezón le sugirió al DT xeneize que se entrevistara con experimentados entrenadores para nutrirse de conocimiento y, entre otros, mencionó a Marcelo Bielsa. No precisó en qué año se dio su cónclave, pero fue cuando el Loco dirigía a la selección argentina y Ruggeri todavía estaba en actividad como técnico.

“Bielsa hoy estará en el campo, se mete en el campo y se queda ahí. Yo te digo que a Ibarra lo recontra atiende. Una vez yo me junté con él porque lo quería conocer. Fui a Ezeiza, me quedé mano a mano con él. Fue cuando él era técnico de la Selección”, anticipó Ruggeri. Y replicó el diálogo que tuvieron ambos:

—Sabés que te quiero conocer, quiero ver qué es lo que tenés en la cabeza que todos hablan muy bien como entrenador de tus trabajos. ¿Me explicás un poquito?

—Vení, vamos a la habitación.

“Me llevó a la habitación, agarró una libretita que ahora no sé si la tendrá y me mostró: así juego si los rivales tienen 5 atrás, así con 4. Esto es si me salen a marcar los delanteros, esto otro si me atacan con dos. Tenía todos los trabajos ahí”, recordó Ruggeri, quien relató la historia con un nivel de sorpresa seguramente parecido al que tuvo cuando observó los apuntes de Bielsa.

Ruggeri concluyó: “Después me llevó a la cancha y me dijo que me quedara a ver el entrenamiento. Vi el entrenamiento y la verdad que me sorprendió porque hizo trabajos que yo no los conocía”.

Bielsa estuvo en la selección argentina desde 1999, cuando reemplazó a Daniel Passarella tras el Mundial de Francia 98, y hasta el año 2004, cuando ganó los Juegos Olímpicos de Atenas y dejó por la mitad la competencia por Eliminatorias camino a la Copa del Mundo de Alemania 2006. Ruggeri, por su parte, dirigió en esos tiempos a San Lorenzo (del 98 al 2001), Chivas de Guadalajara (2001/2002), Tecos de México (2003), Independiente de Avellaneda (2003), Elche (2003/2004), América de México (2004) y nuevamente al Ciclón, su última experiencia como DT (2006).

