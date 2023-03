La contundente crítica de Oscar Ruggeri a Hugo Ibarra: “No está preparado para ser el entrenador de Boca Juniors”

El ex futbolista fue duro con el entrenador de Boca Junior y afirmó que no está preparado para dirigir al equipo

Oscar Ruggeri no anduvo con vueltas a la hora de analizar la derrota de Boca Juniors ante Banfield y cargó contra el entrenador, Hugo Ibarra, a quien definió como una persona que no está preparada para estar al frente de un equipo tan grande como el Xeneize, aún habiéndose consagrado campeón de la Liga Profesional y la Supercopa Argentina. “Ibarra no está preparado para ser un entrenador que se pare delante del grupo y que lo sigan. Todavía no. Posiblemente se ponga y lo consiga. Miralo a Scaloni y estuvo años sentado en el banco de ayudante con Sampaoli. No sé si se venía preparando y no lo sabemos. Tiene que hacer eso si quiere ser entrenador”, señaló en F90, de ESPN.

Sebastián Vignolo, compañero y conductor del programa, le contestó al ex defensor de la selección argentina y recordó que el Negro ya había dirigido a la Reserva y la contó como experiencia previa. “¡Qué Reserva! Después cuando te dan la Primera División entrás al vestuario y los tipos (por los jugadores) te están esperando y hay grosos, eh”, replicó el Cabezón.

El ida y vuelta continuó: “Ibarra es más groso de los que tiene ahí y fue campeón”, indicó el Pollo. “Como jugador, todo lo que quieras, pero no es más jugador. No importa que haya salido campeón. Como jugador, él miraba a los entrenadores y ellos lo miraban a él porque estaba uno de los mejores laterales del fútbol argentino. Ahora cambió, no es más jugador. Todas las cosas que dice en las conferencias... hay que prepararse, hay que ir que te enseñen a hablar, a explicar”, ahondó Ruggeri.

Luego, el ex marcador central de Boca, River y Real Madrid, entre otros, hizo hincapié sobre la preparación de la cual habla con respecto al DT xeneize. “No alcanza sólo con ganar a los niveles más altos. Yo estoy hablando como entrenador, si él quiere ser uno groso. No tengo claro cuál va a ser su futuro porque él no quería ser entrenador. Iba a jugar al Showball con él y nunca habló de ser entrenador. Hablá con Gareca, con Bielsa, sentate con Bianchi, con el Coco Basile, que te va a decir cosas, cómo poner el equipo en 40 metros, en las zonas...”, explicó.

Hugo Ibarra, entrenador de Boca Juniors, durante el entrenamiento xeneize

“El otro día dijo que el equipo iba a apretar allá arriba. ¿Tenés los jugadores para hacerlo? ¿Centrales rápidos para jugar mano a mano? Ibarra Es un pibe bárbaro, buen tipo de verdad, pero para mí no está preparado para semejante cargo que le pusieron. Boca, River, Real Madrid o Barcelona, son muy grandes”, cerró el cordobés dejando en claro su postura acerca del entrenador.

Boca tiene 11 puntos en la Liga Profesional de Fútbol y está octavo en las posiciones, a cinco unidades del líder San Lorenzo. El domingo 19 de marzo recibirá en La Bombonera a Instituto de Córdoba por la octava fecha del certamen.

