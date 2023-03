12 tesoros que pertenecieron a Diego Maradona y forman parte de una especial colección

Diego, la Copa del Mundo y las gemas que recorren su historia

Los duendes de Diego Maradona se preparan para tirar gambetas en Palermo. Hasta allí se trasladarán varios de sus tesoros, símbolos de un deportista único, del legado que vive en cada uno de los admiradores del fútbol. El 14, 15 y 16 de marzo de 19 a 22 en la galería Futbolitis (Thames 1876) se llevará a cabo la muestra “La Mano de Diego”, una exhibición de piezas que pertenecieron y fueron firmadas por Pelusa, con entrada libre y gratuita.

Te puede interesar: No dejemos que Maradona muera otra vez

Las gemas de colección tienen un mismo dueño: Mariano Israelit, quien fue amigo íntimo del astro. ¿Cómo fue la génesis de esta celebración de la figura del Diez? “Se contactó conmigo, vía Instagram, Ezequiel, dueño de la galería de arte. Él había visto mis publicaciones sobre las cosas que Diego me había regalado, me propuso hacer una muestra tipo memorabilia de mis objetos y le dije que sí. Lo único que pedí es que fuera con entrada libre y gratuita, porque no quiero lucrar con esto”, explicó el productor.

Al evento lo fueron rodeando del espíritu del ídolo de Argentinos, Boca y la selección argentina. “Es todo para que la gente venga, se puede sacar fotos con las camisetas, con todos los recuerdos. Se lo expliqué a Claudia (Villafañe), la llamé para contarle de la idea. No existe ánimo de lucrar. La gente se va a encontrar también con algunos invitados sorpresa, algunos famosos, jugadores de fútbol, y amigos. Seguramente vengan algunos campeones del 86 a presentar el vino de ellos. Y va a estar Yuyo Gonzalo, el artista que le cantó a Diego en su último adiós”, ofreció detalles Israelit.

Te puede interesar: Ardiles se sumó a la polémica por los dichos de De Paul sobre la selección argentina: “Me pareció una declaración de nene”

¿Con qué perlas se podrán encontrar los fanáticos? Aquí, algunos de los tesoros, con la historia con la que acarrean, contadas por su actual dueño.

EL UNO POR UNO DE LAS PIEZAS MÁS SIMBÓLICAS DE LA MUESTRA

Te puede interesar: Maradona lo admiraba, brilló en Europa a pesar de los excesos y manejó un taxi: la leyenda detrás del abrazo más emotivo de Lionel Scaloni

Camiseta del Napoli de la temporada 85-86. "Diego me la regaló después de ir a ver un partido de Boca. entré al museo y me encantó. Se la pedí y me dijo que no. Cuando me iba, me dijo: 'Tomá, Feo, llevátela. Te quiero mucho'"

Camiseta de Argentina del Mundial 90 firmada por Diego en el 2002 en Cuba. "Me la regaló después de un día de golf en La Habana", cuenta

Camiseta del Napoli que Hugo Maradona le regaló a su amigo. Luego, Diego se la firmó una noche en Cuba

Camiseta réplica de Boca firmada por Diego en uno de los últimos encuentros con Israelit en la casa que habitaba en Bella Vista

Gorra de golf que Pelusa usó en un campeonato disputado en Varadero, Cuba

Camiseta del Mundial 86 firmada el último día que lo vi; antes de que comenzara la pandemia. Fuimos a comer un asado y, cuando me iba, me la firmó

Camiseta amarilla del Napoli. "Me la regaló después de ir a ver a Boca juntos. Volvimos a su casa y yo tenía que volver a la mía. Me dijo 'quedate hasta que venga Claudia y después te vas. Ah, y te regalo una camiseta'. No me quedó otra que quedarme", repasa Israelit

Camiseta de la selección argentina firmada por Pelusa en el año 2000: regalo de cumpleaños para Israelit

Campera réplica de la del famoso video del calentamiento con la canción Live is life. Tiene la firma de Diego

Pelota firmada en uno de los encuentros en la casa que habitaba en el Tigre

Buzo original usado por Diego de la colección de Puma

Camiseta del Napoli: Diego se la regaló y firmó al productor en su casa de Segurola y Habana un día en el que concurrió a visitar su museo

Seguir leyendo: