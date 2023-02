La acalorada discusión entre Oscar Ruggeri y Martín Costa por las diferencias entre el Monumental y La Bombonera: “Tenés una mentalidad de hace 70 años”

Ruggeri apuntó contra Boca por no querer remodelar su estadio

La victoria de River Plate sobre Argentinos Juniors por 2-1 en el estadio Monumental representó la finalización de varias de las obras de la dirigencia liderada por Jorge Brito. En paralelo, se llevó a cabo el homenaje a los campeones del Mundial Qatar 2022 que se identifican con el Millonario y Oscar Ruggeri estuvo entre los íconos que entregaron distintos reconocimientos a Pablo Aimar, Franco Armani y Roberto Ayala. El Cabezón quedó deslumbrado con la ampliación de la cancha y realizó una inesperada comparación con la Bombonera.

El ex defensor central arrancó una acalorada discusión con Martín Costa en el pase de programas de ESPN. “Hay que terminar con eso de que en ese arco atajó tal. Hay que hacer una cancha…”, comenzó Oscar. “¿Y quién dice que hay que terminar con eso? ¿Quién lo dice? Boca lleva casi 40 años queriendo hacer otro estadio pero por algo la gente dice que no. Es la gente la que decide”, respondió el periodista, que tomó la postura de defender el actual recinto del Xeneize.

Ruggeri, por su lado, se plantó del lado de aquellos fanáticos que no tienen la posibilidad de ir a ver a su club cada fin de semana: “Cuando hacen las encuestas de que vamos a hacer tal cosa y tal cosa hay un montón de gente que después va y te putea porque no entra”. Sin embargo, Costa no cedió y embistió una vez más al Cabezón. “Eso no es real Oscar. Si es por la gente tenés que hacer una cancha para 200 mil personas”, aseguró con confianza.

Ruggeri presente en el Monumental para homenajear a Franco Armani junto a Héctor Enrique (Foto: Nicolas Stulberg)

En ese momento, el campeón del mundo en México 1986 realizó la primera comparación. “En River te entran 85 mil personas y en Boca te entran 45, 50 mil. Vos tenes una mentalidad de hace 70 años”, disparó. El periodista defendió el actual estadio con la historia y el símbolo del fútbol que se convirtió con los años: “En el mundo se habla de la Bombonera. ¿Qué quieren inventar? ¿Adónde la quieren trasladar? No se habla de otra cosa en el mundo. Tiene que buscar la manera de ampliarla. Me extraña porque vos jugaste ahí Oscar y sabés lo que significa esa cancha”.

Nuevamente, el ex zaguero mostró su asombro por la obra terminada del Millonario. “Yo no estoy diciendo que cambien los lugares. Yo digo que hagan los estadios como corresponde. Te escucho todos los años con que hay un proyecto. No se atreven, pero cuando esté terminado como terminó River, ayer fue impresionante”, agregó. Y concluyó con un nuevo ataque contra Costa: “¿Por qué te ponés como loca? Te ponés como loca. Pero no te estoy diciendo ‘llévensela a algún lado’. No se puede comparar con River porque una es de 85 mil y la otra de 45 mil”.

