Coco Basile reveló la verdadera historia del “talco” que usó como cábala con el Panadero Díaz en Boca Juniors: ¿era de una bruja?

Coco Basile y el Panadero Díaz, su ayudante de campo y el encargado de colocarle el "talco" como cábala (NA)

Alfio Basile tuvo un paso brillante como entrenador de Boca Juniors. En realidad, el Coco contó con dos etapas, pero fue la primera la que dejó el mejor de los recuerdos en los simpatizantes xeneizes.

Es que en esa temporada 2005-2006 el entrenador que venía de una larga trayectoria en el fútbol argentino, exterior y la selección argentina, conquistó todos los títulos en disputa. El bicampeonato de Primera División 2005 y 2006, la Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana 2005 y la Recopa Sudamericana 2006. Cinco títulos, cinco estrellas para la institución.

Hasta que esta brillante campaña se vio interrumpida por un llamado de la Asociación del Fútbol Argentino suceder a José Néstor Pekerman en la selección argentina. Como se esperaba, Basile, quien ya había dejado una huella con títulos incluidos en la Albiceleste, no lo dudó.

Durante ese estupendo ciclo al mando de Boca Juniors, Coco Basile trascendió por apelar a discursos poco convencionales, instauró el “once de memoria”, el “no coment” y tuvo varios cruces con la prensa. Y también a sus clásicos métodos esotéricos para intentar torcer rachas adversas o mantener los buenos momentos futbolísticos.

El ex entrenador xeneize detalló que no se trató de un talco, sino de un polvo otorgado por una bruja de Lanús

Y una de sus cábalas más recordadas fue la que realiaba junto su ayudante de campo, el Panadero Díaz. Este último era el encargado de aplicarle un “talco” en la espalda durante los encuentros para lograr un aura más favorable. Al parecer, este polvo blanco no era el que se utiliza frecuentemente como desodorante de pies, sino un elemento místico.

El propio Coco Basile lo reveló en diálogo con Dale Al Medio de TYC Sports. “No era talco, era un polvo que traída de una bruja de Lanús”, afirmó el entrenador de 79 años. Rolfi Montenegro, ex jugador de Independiente y quien forma parte del ciclo televisivo como panelista, acotó: “Él se lo ponía en el hombro, pero había equipos que lo tiraban en el área rival. Ese mismo polvo íban por la cancha tirándolo en el arco rival”.

“¿Lo que eran las cábalas no?”, le preguntó el conductor del programa Ariel Rodríguez. “Nosotros no tirábamos nada, él (Panadero Díaz) me lo ponía en el cogote y en el bolsillo y me abrazaba en cada gol que marcábamos, me dejaba marcada toda la ropa todo un desastre”, recordó entre risas Basile.

