El paseo de Antonela Roccuzzo por Barcelona junto a sus hijos

Antonela Roccuzzo con sus hijos en Barcelona

A pesar de que el París Saint Germain jugará esta tarde en Parque de los Príncipes frente a Nantes por la liga francesa, Antonela Roccuzzo dispuso un viaje relámpago a Barcelona junto a sus hijos para reconectarse con sus raíces. La esposa de Lionel Messi compartió imágenes de lo que fue la excursión a la playa de Castelldefels, donde la familia tiene su casa en suelo catalán. Arena, aire libre, sol puro, monopatines y bicicletas llevaron al disfrute a Thiago, Mateo y Ciro en una maravillosa jornada.

Antonela volvió a Barcelona después de días agitados. Primero acompañó al capitán de la selección argentina a la gala de los premios The Best, donde además de su pareja, los argentinos arrasaron: Lionel Scaloni se quedó con el trofeo por Mejor Entrenador, Dibu Martínez por el Mejor Arquero y el Tula recibió uno en representación de la Mejor Hinchada en el Mundial de Qatar 2022.

Como suele suceder, Roccuzzo se lució sobre la alfombra verde en París y celebró un nuevo galardón de Messi en las redes sociales: “Felicitaciones amor. Estamos muy orgullosos de vos”. Kely Nascimento, hija de Pelé, que fue homenajeado en los The Best, reveló detalles de su encuentro con la argentina: “Esta es la hermosa y graciosa Antonela Roccuzzo, la esposa de Messi. No tuve la oportunidad de conocer a Messi así que cuando la conocí en ese mágico lugar de cada fiesta (el baño de mujeres) le envié un mensaje a través de ella”. Y además confesó que le hizo llegar el dato de que su padre, justo antes de morir, compartió el deseo de que Argentina fuera campeón del mundo por Lionel Messi y para que la Copa viajara a Sudamérica.

Las imágenes que compartió Antonela con sus hijos en la playa de Castelldefels

Luego de la gala, juntos acudieron al cumpleaños de su compañero de equipo Gianluigi Donnarumma, pasaron la noche en un lujoso hotel parisino y disfrutaron de un desayuno romántico. Todo se sucedió días antes del lamentable hecho ocurrido en la madrugada del jueves en Rosario, cuando dos hombres en una motocicleta balearon un supermercado que pertenece a la familia Roccuzzo y dejaron una nota intimidatoria: “Messi te estamos esperando. Javkin es narco no te va a cuidar...” (la referencia fue para Pablo Javkin, intentende de la ciudad de origen de Lionel y Antonela).

Aunque no está claro cuánto tiempo pasará Antonela y sus hijos en Barcelona, la concentración de Messi será absoluta previo al próximo duelo por Ligue 1 y en vísperas al viaje a Alemania donde se definirá la serie de octavos de final de la Champions League ante Bayern Múnich. La cita será este miércoles y el PSG tendrá la misión de remontar el 1-0 en contra de local. El brasileño Neymar quedó descartado, pero Kylian Mbappé, que en el primer duelo fue suplente, ahora será titular.

Por otra parte, Messi ya sabe que pronto viajará a Argentina para reencontrarse con sus compañeros de Selección: el equipo de Lionel Scaloni disputará dos encuentros para celebrar el campeonato mundial frente a Panamá (jueves 23/3 en cancha de River) y Curazao (martes 28/3 en Santiago del Estero). No está definido aún si Lionel viajará con toda su familia para alojarse unos días en la localidad de Funes, cercana a Rosario, después de la amenaza de los últimos días. Por lo pronto, Celia Cuccittini (mamá de Leo) dijo al respecto: “Nunca nos movimos con custodia, llevamos una vida normal”.

