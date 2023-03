Un referente del fútbol argentino opinó de la amenaza a Lionel Messi en Rosario: “Si fuera su amigo, le diría que no venga”

La amenaza a Lionel Messi en Rosario puso en alerta su intención de retornar al país

La amenaza en Rosario a Lionel Messi en la puerta de uno de los supermercados que pertenece a la familia de su esposa, Antonela Roccuzzo, recorrió rápidamente los principales portales del planeta. Y no es para menos, ya que se trata del mejor jugador del mundo y de su esposa, quien posee un local de la cadena Único que es administrado por su familia.

En un final caliente, Independiente y Banfield empataron 0-0 en el Sur por la Liga Profesional El Rojo no pudo ante un Taladro que jugó casi todo el partido con diez. Además, Newell’s perdió 3-1 en Córdoba ante Instituto, Colón igualó 1-1 con Huracán y Defensa goleó 3-0 a Atlético Tucumán VER NOTA

“Messi, te estamos esperando. Javkin también es narco, no te va a cuidar”, dice el texto escrito con birome en un cartón, en referencia también al intendente rosarino, que fue encontrado en la puerta del supermercado que fue atacado a tiros en la madrugada de este jueves. Doce vainas en la calle y unos 14 impactos en la persiana de metal fue el saldo del horror que describió el Comando Radioeléctrico de la Policía al presentarse en el lugar.

Si bien el hecho está siendo investigado, la justicia sospecha que el ataque esté vinculado a la interna de la barrabrava de Newell’s Old Boys. Sin embargo, este suceso no escapa a la realidad que está viviendo Rosario y que la guerra narco ya lleva cobradas 300 víctimas en 14 meses.

Realizarán pericias al cartel con amenazas a Messi: investigan si el ataque está vinculado a una interna entre narcos de Los Monos Sospechan que el mensaje podría responder a un enfrentamiento que ya lleva 16 hechos de balaceras y, al menos, cuatro homicidios VER NOTA

Este escenario violento se desarrolla en medio de los rumores de una intención de Lionel Messi de retornar al país y cumplir su sueño de jugar en la primera de Newell’s, el club de sus amores. No mucho tiempo atrás, su amigo Sergio Agüero y Maximiliano Rodríguez, muy identificado con la Lepra rosarina, habían insinuado esta posibilidad, aunque se trató solo de trascendidos, ya que desde la boca del propio Lionel Messi nunca hubo nada al respecto.

El arquero de Defensa y Justicia, quien surgió en Newell's Old Boys, dejó a un lado su pasión por el deporte y amor por La Pulga y le sugirió que no regrese al país

Ezequiel Unsain, arquero surgido de Newell’s y quien desde hace varias temporadas defiende los colores de Defensa y Justicia, donde es capitán y ya celebró la Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana, no anduvo con vueltas y le recomendó al mejor jugador del mundo que no vuelva. “Si fuera amigo de Messi le diría que no venga”, expresó el guardameta en diálogo con TyC Spors.

La “prueba piloto” que haría Lionel Messi en Rosario y podría ser la llave para que juegue en Newell’s La estrella del PSG volvería en el receso a su ciudad natal y participaría de un evento multitudinario en el Coloso Marcelo Bielsa VER NOTA

Pese a que esto va en contra de sus sentimientos, ya que es hincha confeso de la Lepra y por su amor por La Pulga, Unsain no dudó en poner por delante a la familia del astro argentino. “Me desilusiona como hincha porque lo más quiero es verlo, pero es muy complejo. Viendo el panorama, tengo familia y es un dolor muy grande lo que están viviendo. Es una lástima desaprovechar semejante oportunidad”, se lamentó. “Da temor e indignación desde lo humano y lo que pasa día a día. No es posible que la gente no pueda vivir tranquila, más allá de la ilisión que da ver a Messi vistiendo la camiseta de Newell’s o Di María la de Central”, agregó.

“Lo repito, le diría que no venga y me desilusiona como hincha porque lo que más quiero es verlo, nos encantaría al mundo del fútbol argentino en general, independientemente de la camiseta, pero es muy complejo. Si su duda era lo social, imaginate se levanta hoy y se encuentra con esto. Es practicamente imposible, tiene una vida armada, formada. Sería una decisión egoísta obligarlo a vernir solo por el hecho de querer verlo en Argentina y no pensar en su familia, sus hijos, su mujer”, concluyó.

Seguir leyendo: