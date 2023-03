La MLS prepara una estrategia para contratar a Lionel Messi: “Trataremos de aprovechar la oportunidad”

Lionel Messi, desde hace varios años, figura en el radar del Inter Miami (AP Foto/Christophe Ena)

Lionel Messi atraviesa un momento de ensueño tras finalmente consagrarse campeón del mundo en Qatar 2022 con la selección argentina y ser nombrado como el mejor jugador del planeta por el premio The Best. Sin embargo, por estos días, su futuro es totalmente incierto.

Su contrato finaliza a final de la temporada y, aunque Paris Saint Germain busca retenerlo y negocia con el entorno del rosarino desde hace varias semanas, aún no lograron ponerse de acuerdo y varias instituciones se encuentran al acecho para poder fichar a la Pulga.

Uno de los que aparece en el radar desde hace varios años es el Inter Miami, franquicia que tiene al ex futbolista David Beckham como uno de sus principales inversores. Ante este cuadro de situación, Don Garber, comisionado de la Major League Soccer (MLS), se mostró abierto a la posibilidad de fichar a Messi y anticipó que le pondrían brindar flexibilidad a la franquicia de Florida para cerrar el acuerdo.

“Estás hablando con quizá el jugador más especial de la historia de este deporte. Cuando hay rumores que lo conectan a él con Miami, es genial. Si ocurriese, sería fantástico para la MLS, sería fantástico para Messi y su familia y como todo con nosotros, tratamos de aprovechar todas las oportunidades. No puedo dar más detalles que eso porque no los tenemos”, anticipó el principal responsable del torneo en diálogo con The Athletic.

Don Garber, comisionado de la MLS, reconoció que le brindará flexibilidad al Inter Miami para lograr el desembarco de Lionel Messi (Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports)

En la actualidad, el argentino es uno de los deportistas mejores pagos del planeta y la MLS cuenta con un sistema de topes salariales. Actualmente el mejor remunerado es el italiano Lorenzo Insigne, con 14 millones de dólares de salario base. Sin embargo, Garber anticipó que “los equipos tienen la flexibilidad para hacer cosas únicas”.

“MLS es una sola entidad. Si estás vendiendo algo que es propiedad del colectivo, el colectivo tiene que aprobarlo. Entonces, si Jorge Mas (dueño del Inter Miami) decide crear una estructura con la ayuda de Todd Durbin (vicepresidente ejecutivo de la MLS), si tenemos la oportunidad de hacerlo, será por fuera”, advirtió el dirigente. Y luego, añadió: “Tendremos que estructurar un trato que lo compense de la manera que él y su familia esperan. ¿Qué es? Honestamente, no lo sabemos hoy”.

La MLS es una liga que viene creciendo año a año y en la actualidad cuenta con varias figuras de renombre, como el galés Gareth Bale, los italiano Giorgio Chiellini, Lorenzo Insigne y Federico Bernardeschi, el suizo Xherdan Shaquiri, los mexicanos Héctor Herrera, Carlos Vela y Chicharito Hernández y el brasileño Douglas Costa. Anteriormente también pasaron Kaká, Zlatan Ibrahimovic y David Beckham.

Justamente el caso del mediocampista inglés como algo similar a lo que podría suceder con Lionel Messi. En su fichaje incluyeron una cláusula para comprar una franquicia de expansión de la MLS por 25 millones de dólares. “Beckham tuvo que jugar en la MLS durante cinco años. Cuando él llegó, Toronto compró una franquicia por 10 millones (la número 13). Le dijimos que en cinco años tendríamos 20 equipos y que tendría opción de una franquicia por 25 millones y que no pueda estar en Nueva York. Tienes que elegir un equipo y construir un estadio. Ese trato, para mí, fue muy bueno para la MLS”, afirmó Garber.

Vale recordar que a fines de febrero fue el entrenador del Inter Miami, Phil Neville, en encargado de reconocer públicamente el anhelo por contratar al delantero argentino: “No lo voy a negar y decir que no hay verdad en la especulación de que estamos interesados en Lionel Messi y Sergio Busquets”.

Lionel Messi, que en junio cumplirá 36 años, es uno de los puntales del PSG. En lo que va de la temporada disputó 28 partidos con la camiseta del conjunto capitalino, en los que aportó 17 goles y brindó 16 asistencias.

