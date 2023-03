La hija de Pelé conoció a Antonela Roccuzzo en The Best y le confesó el último deseo que tuvo su padre para Lionel Messi

Kely Nascimiento, la hija de Pelé, tuvo un encuentro con Antonela Roccuzo en los premios The Best (@iamkelynascimento)

Uno de los momentos más emotivos que se vivieron este lunes en la gala de los premios The Best de la FIFA fue el homenaje realizado al ex futbolista brasileño Edson Arantes Do Nascimiento, más conocido como Pelé, quien murió a fines del año pasado. En dicha ceremonia estuvo presente su hija, Kely Nascimiento, quien reveló en sus redes sociales que tuvo un encuentro con Antonela Roccuzzo.

Kely, quien compartió siempre imágenes de O Rei durante su última internación en vísperas del Mundial de Qatar, confesó en su cuenta de Instagram que se cruzó con la esposa de Lionel Messi en un baño y aprovecharon para tomarse una fotografía. La hija de Pelé fue una de las invitadas especiales y quería conocer a Messi, aunque no tuvo la suerte de toparse con él.

“Esta es la hermosa y graciosa Antonela Roccuzzo, la esposa de Messi. No tuve la oportunidad de conocer a Messi así que cuando la conocí en ese mágico lugar de cada fiesta (el baño de mujeres) le envié un mensaje a través de ella”, relató en sus redes, donde publicó la fotografía de ambas. Durante este breve encuentro, reveló cuáles fueron las últimas palabras de Pelé para La Pulga.

“Cuando Brasil perdió contra Croacia mi papá ya estaba empeorando mucho. Todo el mundo quiere que Brasil gane esta Copa por mi padre, ¡nadie más que la selección! Pero mi papá entendía mejor que la mayoría que el fútbol y eso. Y era realmente esa posibilidad de que cualquier equipo fuera capaz de ganar, que siempre dijo que le encantaba este hermoso juego”, continuó Kely en su relato.

“¡Después de la derrota de Brasil, todos los que entraron a esa habitación del hospital (todo el día y todos los días hasta el final!!! Solía decir, ‘¿Qué pasa Pelé? ¿Ahora quién eres qué? ¡Por supuesto que NO Argentina!’. Y habló ‘¡Argentina sí! Esta Copa debe quedarse en Sudamérica y Messi se lo merece. Todos fingieron (y a veces no) ¡¡horror!! ¡¿CÓMO?! Argentina!? Y solo dijo ‘sí, Messi se lo merece’”, reveló la hija del astro brasileño.

Pelé vio la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022 por televisión desde el hospital y, aunque no pudo seguir detalladamente las acciones, supo de la consagración del equipo de Scaloni y se alegró por el título. “Ya no pudo ver televisión en la final, pero entendió que ganó Argentina y Messi logró levantar la copa, y quedó feliz”, reveló su hija en esta publicación en las redes sociales.

Lionel Messi junto a Pelé en otra gala organizada por la FIFA.

Un conmovedor homenaje a Pelé marcó el inicio de la gala anual de los premios The Best, donde mostraron imágenes los goles y le pusieron la voz del único jugador que ha ganado tres Mundiales en la historia. “Pelé siempre estará con nosotros”, proclamó Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, al dar la bienvenida a todos. También se recordó a otros ilustres del mundo del fútbol fallecidos en el último año, como el italiano Gianluca Vialli.

