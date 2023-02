La celebración de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo tras el The Best: fiesta de cumpleaños de una figura del PSG y un romántico desayuno

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en la gala de The Best (Foto: Reuters)

Lionel Messi fue el protagonista de una gala que se tiñó de celeste y blanco en París. El capitán de la selección argentina recibió el trofeo al mejor futbolista del mundo por lo hecho en el 2022, y junto a él también fueron premiados Lionel Scaloni (mejor entrenador), Emiliano Martínez (mejor arquero) y la hinchada albiceleste.

Tras subir a recibir el The Best, La Pulga tomó el micrófono, dijo algunas emotivas palabras y cerró su discurso con un simpático mensaje para sus hijos, quienes no acudieron al evento: “Un beso grande a mis hijos Thiago, Mateo y Ciro que están mirando... ¡Vayan a dormir ya! Gracias”.

Después de la ceremonia en el teatro Palais Pleyel de París, Leo y Anto asistieron al cumpleaños número 24 de Gianluigi Donnarumma, en donde se encontraban algunos compañeros del PSG como Marco Verratti, entre otros. El guardametas cumplió el pasado sábado 25 de febrero, a horas de disputar el definitorio clásico por la Ligue 1 contra el Marsella y aprovechó la jornada libre de esta semana para celebrar.

La reconocida organizadora de eventos Giorgia Farina se ocupó de los detalles de la fiesta del italiano, la cual se llevó a cabo en el restaurante capitalino Victoria París e incluso tuvo la oportunidad de tomarse una foto con el reciente ganador del The Best: “Con uno cualquiera”, ironizó en una storie de Instagram.

La foto que subió la organizadora de eventos Giorgia Farina con Messi

Sin embargo, la noche y los festejos de La Pulga no terminaron ahí. Después de pasar a saludar al arquero italiano emprendieron viaje junto a Antonela, quien en la mañana de este martes compartió dos fotos en sus redes sociales. Una postal de un desayuno con una vista espectacular y otra de Lionel apoyado en un balcón mirando el Río Sena.

Al parecer, la pareja disfrutó de una noche romántica en el Cheval Blanc París antes de volver a su hogar en donde seguramente celebraron junto a sus hijos Thiago, Ciro y Mateo.

Otro de los que también continuó festejando después de recibir su premio fue Emiliano Dibu Martínez. Tras la consagración como el mejor arquero de la temporada, el argentino compartió una cena y su esposa Mandinha se encargó de subir algunos videos en su cuenta de Instagram: “Lo lograste”, se pudo leer en uno de ellos en el que aparecían brindando.

Tras una noche llena de alegrías y festejos, ambos futbolistas deberán volver a ponerse a las órdenes de sus respectivos entrenadores para comenzar a preparar el partido del próximo sábado cuando el PSG reciba al Nantes y el Aston Villa al Crystal Palace.

