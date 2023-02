Henry Martín entró en el Top-10 de goleadores históricos en el América

El goleador mexicano entró en el Top-10 de anotadores del América

Durante su triunfo en el Alfonso Lastras ante el Atlético de San Luis, el actual delantero del América y seleccionado nacional, Henry Martín, demostró con un nuevo doblete, que vive el mejor momento de toda su carrera como futbolista profesional. Con su par de anotaciones, también se metió en el Top-10 de máximos goleadores en la historia de las Águilas.

Durante la jornada 7 del Clausura 2023, misma que fue a media semana por ser fecha doble, las Águilas del América lograron su segunda victoria al hilo tras imponerse 3-1 al Atlético de San Luis. Más allá de conseguir los 3 puntos, el cuadro azulcrema logró mantener su calidad de invicto en el certamen y de paso, fue un cotejo que sirvió para que Henry Martín se metiera dentro de los máximos goleadores en la historia del club.

Previo al duelo contra el conjunto potosino, “La Bomba” llegó como el onceavo goleador histórico del América con 75 anotaciones, una menos que su compatriota Gonzalo Farfán (76); sin embargo y gracias a su buena actuación en el partido, logró superar la marca del ex delantero azulcrema, y con 77 tantos, logró asentarse en la décima posición en solitario del listado de goleadores del club.

En declaraciones post partido, el atacante mexicano señaló que todo es gracias al trabajo en equipo y que el solo busca contribuir para el club.

“Mucho orgullo. No me presiono al intentar alcanzar a nadie, simplemente trabajo y si se da bien y si no, no pasa nada. Lo importante es disfrutar, creo que eso es lo que ha hecho que las cosas salgan de la mejor manera y si anoto no es solo por mí, es también por el equipo que si no fuera por ellos no lograría nada”.

El siguiente escalón para el oriundo de Mérida, es el de Carlos Hermosillo, quien ocupa la novena posición con 93 dianas, luciendo ya un tanto complicado que lo pueda superar durante el presente torneo. Cabe resaltar que en las siete jornadas disputadas del Clausura 2023 y con sus 9 goles marcados, escaló dos posiciones en el listado de rompe redes, pues en la semana seis superó a Oribe Peralta después de convertir ante los Rayos del Necaxa (74).

A continuación, dejamos el orden en el que quedó el Top-10 de goleadores en Coapa

1 - Luis Roberto Alves “Zague”, 190 goles

2 - Cuauhtémoc Blanco, 153 goles

3 - Octavio Vial, 148 goles

4 - José Alves, 106 goles

5 - Enrique Borja, 103 goles

6 - Eduardo González, 102 goles

7 - Salvador Cabañas, 98 goles

8 - Carlos Reinoso, 95 goles

9 - Carlos Hermosillo, 93 goles

10 - Henry Martin, 77 goles

Como ya se mencionó, el ariete mexicano vive uno de los mejores momentos de su carrera en general, pues si bien, cursa ya su sexto año con las Águilas, fue desde el reciente Apertura 2022 cuando logró tener una constancia con su cuota goleadora. Entre el torneo pasado y el actual, Henry acumula 22 goles en 28 encuentros disputados.

Previo al 2022, el mejor rendimiento y cuota del ex delantero de los Xolos de Tijuana había sido durante la temporada 2020-2021 (Apertura 2020 y Clausura 2021), donde registró 17 goles en 38 partidos disputados. En su momento, fue uno de los jugadores más criticados por la afición azulcrema, pues señalaron que no era un jugador que cumpliera las expectativas del club.

De igual manera, Henry puede presumir de ya haber logrado un título de liga (Apertura 2018) y uno de Copa (2019) con la camiseta azulcrema. No obstante, tras su eliminación en las semifinales del torneo pasado expresó su deseo por volver a alzar un campeonato con el conjunto más ganador de México.