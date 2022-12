Henry Martin señaló a los responsables del fracaso de México en Qatar

Henry Martin dio la cara por Gerardo Martino (REUTERS/Matthew Childs)

Luego de volver a México para incorporarse a la concentración del Club América, de cara al torneo de Clausura 2023, Henry Martin dio a conocer sus impresiones en torno a la participación del Tricolor en el Mundial de Qatar 2022. Contrario a la postura de la mayor parte de los expertos y aficionados, el delantero de las Águilas defendió al entrenador Gerardo Martino y negó que haya sido el culpable del fracaso.

“No seas estúpido”: Luis García exigió pruebas a la afición que calificó de “vendido” al Tata Martino El “Doctor” García explotó contra los fans que criticaron al ex técnico de la selección mexicana, por lo que pidió argumentos válidos y no solo señalamientos VER NOTA

Durante una conferencia de prensa, el autor del primer gol de la Selección Mexicana en la sede mundialista fue cuestionado acerca del desempeño del plantel. En ese sentido, argumentó que los principales responsables de la eliminación fueron los jugadores y le quitó la responsabilidad a quien fungió como seleccionador nacional desde el año 2019 y hasta el último encuentro con Arabia.

“Fue culpa de nosotros. Todos culpan al Tata porque es fácil hacerlo, culpar y señalar a alguien, pero a quien tienen que culpar es a nosotros, porque nosotros somos los que jugamos (...) se ensañan con una persona cuando no es así y generan odio a una persona que no se lo merece. Él es una gran persona, un gran entrenador que hizo las cosas muy bien”, declaró ante los micrófonos.

El yucateco defendió el planteamiento táctico del Tricolor ante la albiceleste (REUTERS/Dylan Martinez)

A lo largo de la última mitad de su proceso, el entrenador argentino fue cuestionado acerca de sus decisiones, el pobre desempeño del equipo y la falta de contundencia. Las críticas lo siguieron hasta la copa del mundo donde los aficionados condenaron su lista de jugadores convocados y hasta el planteamiento táctico durante la primera fase.

Tata Martino y la carta donde predijo el futuro de la Selección Mexicana antes de Qatar 2022 El entrenador argentino abandonó el banquillo del Tricolor después de no clasificar de la fase de grupos, algo que no sucedía desde Argentina 1974 VER NOTA

Uno de los puntos más álgidos de la discusión fue el segundo encuentro de la primera ronda en contra de Argentina. En dicha ocasión, los aficionados cuestionaron su planteamiento táctico al considerar que fue un autosabotaje que le abrió las puertas a los sudamericanos. Aunque otros jugadores como Luis Chávez han dado a conocer el poco entendimiento de la estrategia en el encuentro, el futbolista yucateco la defendió.

“Contra Argentina, para mí, el planteamiento fue muy bueno pero ellos tienen a Messi y tuvo una jugada que cambió el partido. El segundo gol no lo cuento, pero fue consecuencia del primero. Después de haber hecho un gran partido en 70 minutos donde Argentina no había hecho nada, que te metan un gol de esa manera te destruye las aspiraciones, sueños y el trabajo. Revertir eso es complicado y no tienes tiempo para solucionarlo”, afirmó.

Henry Martin anotó el primer gol de México en el Mundial de Qatar (REUTERS/Matthew Childs)

En tanto, continuó con la ola de justificaciones para los otros dos encuentros disputados. Por un lado, consideró haber hecho un buen partido contra Polonia y que solamente faltó exhibir más a la defensa polaca. Por otro, ante Arabia Saudita, confirmó haber hecho el esfuerzo necesario para trascender más allá de la fase de grupos y generar las oportunidades que no tuvieron en los encuentros previos, aunque no haya sido suficiente.

“Sí hizo falta”: Carlos de los Cobos insistió que el Chicharito debió ir a Qatar 2022 El experimentado técnico consideró que Gerardo Martino se equivocó al no llevar a Javier Hernández, incluso señaló que bajó la calidad del equipo a comparación de Rusia 2018 VER NOTA

“Somos los que jugamos. Es peor porque tuvimos la posibilidad de clasificar a base de goles. Si bien no era la manera en que queríamos hacerlo pero tuvimos la oportunidad de hacerlo y no pudimos. Eso nos duele”, reiteró.

Martín fue el delantero con el mejor momento futbolístico de la artillería, motivo por el cual fue designado para arrancar el duelo inaugural en el cuadro titular. A pesar de ello, tuvo que esperar hasta el tercer partido de la fase de grupos para abrir su cuenta mundialista en la edición donde México firmó su peor actuación desde Argentina 1978.

SEGUIR LEYENDO: