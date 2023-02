“Me ponía a llorar como niño chiquito”, la confesión de Henry Martín ante crisis de fútbol

Henry Martín, jugador del Club América. Foto: @HenryMartinM

El ariete del Club América afirmó haber llegado al llanto ante la mala racha que atravesó hace algunos torneos. Los resultados en el fútbol son puntualmente medibles en dos posiciones: como portero y como delantero. Por ello, Henry Martín confesó haber pasado por un momento de enorme presión ante la poca eficiencia que registró de cara al arco.

Durante el inicio del Clausura 2023, la Liga MX registró nuevos récords en el tiempo efectivo de juego Las tres categorías de fútbol profesional en el país aumentaron el tiempo de juego real promediado por cada encuentro en aras de la estrategia por mejorar el espectáculo, aunque la relación entre una y otra es ambigua VER NOTA

Ahora, con un escenario totalmente opuesto al de hace dos o tres semestres, el yucateco vive un presente de holgura y eficacia respecto a la producción de goles. Clave en la consecución de resultado durante el Apertura 2022 y en el inicio del vigente Clausura 2023, Martín se ha asentado como uno de los líderes de las Águilas y también se ha hecho de un lugar habitual en las convocatorias de la Selección Mexicana.

Pese a que el torneo anterior peleó hasta la última jornada por el campeonato de goleo (que no consiguió finalmente) y a que en este lidera la tabla de anotaciones, un año atrás su realidad era opuesta casi por completo.

Miguel Herrera apunta a Xolos tras quedar fuera del Tri El Piojo no tendrá una segunda etapa en la selección mexicana, pero en Tijuana le darían la oportunidad de regresar a la Liga MX en el Clausura 2023 VER NOTA

“Llegaban los partidos y yo decía ‘madres, ya toca salir a la cancha otra vez’. Me sudaban las manos estaba como nunca, no era yo y no sabía qué hacer, no sabía por dónde empezar para salir de donde estaba. Lloraba, por supuesto que lloré”, narró Martín para los micrófonos de TUDN.

Henry Martín, jugador del Club América. Foto: @HenryMartinM

Y es que, durante la temporada 2021-22 (Apertura y Clausura) el mexicano apenas logró cinco goles en ambas fases regulares. Una cifra que sólo en la primera parte del Clausura 2023 ya ha superado pues logrado marcar en seis ocasiones (en cinco juegos)

“Potro” Gutiérrez recibió ultimátum por parte de Cruz Azul El estratega mexicano sabe que ya no hay margen de error para el siguiente compromiso de la Liga MX VER NOTA

“Llegaba a la casa después de los partidos, de haber fallado una, dos o tres claras de gol, y yo me sentaba en la cama y me ponía a llorar como niño chiquito con las piernas cruzadas, veía el techo y decía ‘¿pues es que, qué tengo que hacer para salir de esto? No se qué hacer’”, agregó la Bomba.

Curiosamente para el semestre previo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y con la urgencia de cubrir la posición en el combinado nacional, Martín elevó sustancialmente si nivel de juego. El Apertura 2022 fue un torneo de redención para el oriundo de Mérida, Yucatán, pues consiguió la destacable cantidad de 10 goles en la fase regular (fue subcampeón de goleo con un tanto menos que Nicolás Ibáñez) y tres más en la liguilla.

Actualmente, el atacante ha conseguido seis diana en sólo cinco partidos y aunque resta más de dos tercios del torneo, ha dado un importante paso para lograr el título de goleador. Una distinción que hace casi cuatro años no es conseguida por un futbolista mexicano (el último fue Alan Pulido con Chivas en el Apertura 2019).

Henry Martín, jugador del Club América. Foto: @HenryMartinM

“Me emociona. Ahora llegan las concentraciones y deseo ya el partido. Tengo muchas ganas de que llegue la hora del juego, salir a la cancha. Ya disfruto cada momento, cada pase y carrera. Intentamos que se alargue lo más posible, obviamente trabajándolo y no dejando tampoco lo psicológico, que es lo que me ha ayudado”, concluyó el ariete, americanista desde el Clausura 2018.