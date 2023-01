La carrera de una promesa mexicana en declive: Diego Lainez cumplió 4 años en Europa

Diego Lainez. Foto: @SCBragaOficial

Se cumplieron cuatro años desde que Diego Lainez emprendió su aventura por el viejo continente. Previo a partir a Europa, el futbolista fue señalado como uno de los mexicanos con mayor proyección debido a la habilidad mostrada a su corta edad en uno de los clubes de mayor peso en México. No obstante, la carrera del jugador ha ido de más a menos con un marcado declive en la valoración de su ficha.

Desde Portugal ha trascendido que Lainez no entra más en planes del SC Braga y que la directiva rescindirá antes de tiempo el contrato por el que el futbolista llegó a préstamo (cedido por un año; temporada 2022-23). Por ello, el extremo deberá regresar a España y ponerse a disposición del Real Betis, club propietario de la carta y del que salió porque tampoco tenía cabida.

Es entonces que la poca participación en el balompié ibérico ha pasado factura. De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor del exAmérica se encuentra en su nivel más bajo desde que juega en Europa con una tasación de apenas 2.5 millones de euros (mde). Cuando en enero de 2019 fue fichado por el equipo andaluz su carta se valoró hasta en 14 mde.

Diego Lainez. Foto: SC Braga

Valor de Lainez en picada

Febrero y junio de 2019: 14 millones de euros.

Diciembre de 2019: 10 millones de euros.

Abril de 2020: 9 millones de euros.

Julio de 2020: 6 millones de euros.

Octubre de 2020: 5 millones de euros.

Junio de 2021: 8 millones de euros.

Diciembre de 2021: 5 millones de euros.

Marzo de 2022: 3.5 millones de euros.

Junio y noviembre de 2022. 2.5 millones de euros.

Con apenas 18 años de edad, Lainez emigró a Europa para jugar en una de las mejores ligas del planeta: LaLiga de España. Su destacado comienzo en el América atrajo múltiples reflectores que finalmente lo hicieron fichar por el Real Betis, institución a la que llegó con el arropo de uno de sus capitanes y compatriota de joven futbolista, Andrés Guardado.

Rápidamente llamó la atención por su habilidad individual y regate. Sin embargo, con el transcurso de las temporadas el mexicano demostró poca eficacia en cancha a pesar de alguna que otra jugada espectacular y ello le pasó factura con poca participación en los partidos. Tres años y medio tras de defender la casaca bética y justo después de obtener la Copa del Rey, fue cedido a préstamo al Braga portugués.

Diego Lainez. Foto: @DiegoLainez10

En el fútbol lusitano la historia no fue diferente. El extremo se integró al club de los Arzobispos con un importante revuelo mediático y con la urgencia de un repunte en su carrera. No obstante, con media temporada disputada el futbolista ha participado en poco más de una decena de encuentros con dos goles registrados (uno en liga y otro en copa), y actualmente no es tomado en cuenta por el entrenador Artur Jorge Torres.

Según detalles de la prensa en Portugal, Lainez reportará en Sevilla para la segunda quincena de enero y al no ser considerado para la plantilla del Betis en lo que resta del año, buscará acomodarse en otro club. Eso sí con la idea de mantenerse en tierras europeas, aunque con la tentación de regresar a un grande del fútbol mexicano que ofrezca un importante incentivo económico.

