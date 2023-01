Diego Lainez más borrado que nunca con el Sporting Braga

Diego Lainez en duelo de la Europa League. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN.

Siguen pasando los partidos, las competencias, las temporadas, y el joven atacante mexicano, Diego Laínez sigue en caída libre dentro de su carrera como futbolista profesional. Con la reanudación en gran parte de las ligas de todo el mundo, el Sporting de Braga hizo lo propio; sin embargo, el estratega del club, Artur Jorge, optó por no convocar al canterano del América por tercera ocasión consecutiva; siendo una clara muestra de la poca consideración que tiene con el.

La carrera futbolística de Diego Laínez tuvo un cambio importante desde que emigró al viejo continente, pues a pesar de llegar con todas las esperanzas de comenzar a brillar y trascender en Europa, después de cinco años sigue sin tener una real oportunidad o continuidad en el once titular ahora del Sporting de Braga. Para nada es un secreto que la actualidad del mexicano con cuadro lusitano no es la más idónea, pues en la presente temporada atraviesa uno de sus años con menor actividad desde que llegó “al otro lado del charco”.

Diego Lainez, se fue del Club América sin consolidarse, eligió al Betis sobre el Ajax, al Braga que retornar a Coapa, ya son dos equipos en Europa, cinco técnicos y siempre flota entre la suplencia o no ser convocado. Por hacerle caso a su padre... no todos son Jorge Messi. — Brandonsson (@vendehumo_1) January 6, 2023

Cabe resaltar que actualmente, el nacido en la Villahermosa está en calidad de préstamo con el cuadro portugués, pues su carta sigue perteneciendo al Betis de España. Con los “Heliopolitanos” tiene contrato hasta verano del 2024, lo que hace aún un tanto complicado que algún equipo pueda comprar su ficha en estos momentos, pues debido a su falta de actividad, no es tan factible que un club pague los 2.5 mde que vale según el portal de Transfermarkt.

La falta de confianza por parte del estratega portugués, han hecho que el ex atleta de las “Águilas” apenas acumulé 471 minutos disputados en la presente temporada, contando los duelos de los dos torneos coperos, la liga y europa league, siendo en la Primeira Liga donde tuvo mayor aportación en sus seis juegos disputados, mismos donde marcó una anotación y repartió un par de asistencias. No obstante, no ve acción en ese certamen desde inicios de octubre.

"Lainez":

Porque Diego Lainez suma 3 partidos consecutivos sin ser convocado por su DT en el SC Braga. pic.twitter.com/QzrJijrm9M — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 6, 2023

Hasta el momento, ni el futbolista, ni la directiva del club se han pronunciado al respecto, pero todo parece indicar que Diego volverá a las filas del Betis al término de esta campaña, pues está prácticamente borrado en el fútbol de Portugal. No obstante, bastante se comienza a hablar sobre un posible interés por parte del América para tenerlo de vuelta en sus filas y volver a darle nivel y continuidad a su carrera.

Cabe recordar que a mediados del 2021, muchos medios y afición mexicana pensaron o esperaron que después de haber brillado durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y ser uno de los futbolistas más desequilibrantes en el equipo, el joven atacante tuviera mayor protagonismo en su retorno con el conjunto español; sin embargo, una lesión le jugó en su contra y lo privó de disputar los primeros meses de la temporada 2021-2022.

Posteriormente, Laínez continuó sin tener mayor protagonismo u oportunidad con el cuadro sevillano y a raíz de ello, la directiva optó por cederlo por una temporada a los “Arzobispos”. Claramente, el futbolista vio con buenos ojos esa oportunidad, pues sabía que de tener un buen inicio de torneo con los “Minhotos”, tendría buenas posibilidades de colarse en la lista definitiva de Gerardo Martino para los 26 seleccionados que acudieron a la Copa del Mundo en Qatar.

Diego Lainez no sale ni a la banca con el Braga.



Lleva 4 años en Europa, 2 clubes, 5 técnicos y muy pocos minutos.



No es su entorno. Es su fútbol. — Paco Villa (@Paco_Villa_) January 5, 2023

Al final, las cosas no resultaron como se esperaban y paulatinamente fue perdiendo más la confianza de Artur Jorge. Pese a haber estado presente en gran parte de las eliminatorias mundialistas, el Tata no se convenció del todo con el nivel del atacante azteca y en su lugar prefirió llevar a Uriel Antuna. El presente de Diego Laínez sigue siendo una incógnita, pero para muchos, lo mejor que podría hacer es regresar a la Liga MX y retomar ritmo, pues a sus 22 años de edad, su carrera en Europa parece haber culminado.

