Así echaron a la “Miss Mundo” croata del último partido ante Brasil: el enigmático posteo que pone en duda su presencia ante la Argentina

El momento en el que echaron del estadio a Ivana Kroll

La modelo e influencer croata Ivana Knoll se convirtió en un imán dentro y fuera de los estadios donde jugó su selección en el Mundial Qatar 2022. Muchos quisieron sacarse fotos con la joven, que afirmó que el público de todas las edades se acercó de forma amigable. Sin embargo, en el último partido en el que Croacia eliminó por penales a Brasil la invitaron a retirarse del recinto y hubo dos versiones sobre su salida. Es un interrogante si podrá estar en el choque ante la Argentina por las semifinales y mientras tanto ella hizo un enigmático posteo.

Fue este viernes en el Estadio Education City y antes de que el encuentro se iniciara cuando debió irse. En declaraciones al diario alemán Bild, ella afirmó que la echaron porque “no permiten que los fans se tomen fotos conmigo y no me permiten posar para fotos aquí en la barandilla. Luego les pregunté por qué eran tan groseros”. En tanto que el sitio Mundo Deportivo afirmó que la invitaron a retirarse por no cumplir con los requerimientos de vestimenta del estadio qatarí. El medio español publicó un video en el que se ve cómo un integrante del personal de seguridad le indica a la croata de 30 años.

Ella luego del partido hizo tres publicaciones en su cuenta de Instagram. En la primera subió dos fotos en el estadio y manifestó “muchas gracias chicos. Los quiero a todos”. Luego publicó un video con el público afuera del estadio y escribió “mi día habitual en Doha se ve así chicos, ¡son los mejores!”. Por último agregó otras dos fotos y acompañó con dos emojis, uno riéndose con lágrimas, otro con cara de asombro y etiquetó a la organización del certamen.

Antes del encuentro frente a Brasil la modelo volvió a captar las cámaras (@knolldoll)

Ivana no pudo presenciar la victoria de su equipo ante Brasil, duelo en el que tras igualar 1-1 en los 120 minutos se dirimió por tiros desde el punto del penal. En esa instancia los europeos vencieron 4-3 y su arquero, Dominik Livakovic, ratificó su condición de máxima figura al desviar el remate de Rodrygo.

La modelo nació en Frankfurt, Alemania, en septiembre de 1992, pero sus padres son croatas y vive en la capital de ese país, Zagreb. Fue finalista de Miss Mundo Croacia en 2016. Sus postales en las Copas del Mundo se hicieron conocidas en Brasil 2014 y luego disfrutó del gran certamen que hizo su selección en Rusia 2018, cuando llegó a la final, pero perdió 4-2 con Francia. Fue la mejor campaña de los croatas en los Mundiales. En Francia 1998 había completado el podio.

Aunque en este Mundial su presencia generó revuelo debido a su forma de vestirse que con sus tops, escotes producentes e indumentaria ceñida, desafiando los límites culturales en Qatar.

El último posteo de Ivana, en el que etiquetó a la organización del certamen (@knolldoll)

Ivana había aclarado que “para ser honesta. Estoy muy sorprendida, muy feliz, que ellos (los qataríes) aceptan mi ropa”. Y destacó que “mujeres, hombres, niños” se quisieran tomar fotos con ella, “eso es muy lindo. Hay mucha gente aquí de otros países. No tuve ninguna mala reacción (sobre sus atuendos)”, explicó en diálogo con el programa de Piers Morgan, Uncensored (sin censura), en TalkTV.

Cabe aclarar que para las mujeres turistas, las autoridades locales emitieron ciertas recomendaciones en pos de una flexibilización de las fronteras éticas de la religión musulmán: no utilizar escotes pronunciados, remeras o camisas con hombres descubiertos, vestidos o shorts, pantalones rotos o rasgados. Estos rasgos de permisividad obedecen a un plan de promoción turística y una licencia por las altas temperaturas.

Habrá que ver Ivana podrá seguir disfrutando de un evento que la tiene como uno de sus focos. Incrementó su popularidad y puede decirse que viene ganando su propio Mundial con una cuenta de Instagram que ascendió a 2,3 millones de seguidores y sigue contando.

