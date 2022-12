“Acá está el futuro del fútbol”: la frase de Bilardo que anticipó la histórica actuación de Marruecos en el Mundial Qatar 2022

Hace casi 50 años Carlos Bilardo anticipó el éxito de Marruecos y de otros seleccionados del fútbol africano

El 8 de junio de 1990 la Argentina perdió 1-0 con Camerún en el partido inaugural del Mundial de Italia. La derrota del vigente equipo campeón mundial fue un batacazo, pero no tanto para Carlos Salvador Bilardo que 15 años antes vivió una experiencia que lo marcó y consideró que el fútbol africano era el futuro por el potencial de sus seleccionados, entre ellos Marruecos, el primer semifinalista de ese continente en una Copa del Mundo. Una década más tarde el Doctor lo recordó en un programa televisivo Sábado Bus y argumentó su postura.

España eliminado del Mundial: Marruecos dio el golpe, le ganó por penales y avanzó a cuartos de final Los africanos dieron el golpe y con una actuación sobresaliente del arquero Bono. Esperan por Portugal o Suiza VER NOTA

“Lo dije en el ‘75 cuando fuimos a jugar la Copa Mohamed a Marruecos y dije ‘acá está el futuro del fútbol. No está en Europa, en Sudamérica, no está en Asia”, sentenció el Narigón, que en esa época era el director técnico de Estudiantes de La Plata. Luego el conductor de la emisión, Nicolás Repetto, le preguntó, “¿pero por habilidad o por el atletismo?” El entonces entrenador le respondió: “No, porque la gente todavía juega. Vos recorrés Capital Federal y no se juega al fútbol. Recorrés el Interior y la gente juega al fútbol en centros del país”.

Bilardo amplió su postura y comparó la Argentina con países europeos: “Recorrés Europa, por ejemplo, Italia, en Roma, Milán, Firenze, no se juega. Vas a Alemania, Múnich, Colonia, no hay lugar. En África juegan en todos lados y tienen países muy fuertes como Camerún, Nigeria, Sudáfrica, Marruecos, Túnez, que juegan y es bueno porque tienen técnica”.

Néstor Lorenzo y Jorge Burruchaga ante el festejo camerunés en el encuentro debut del Mundial Italia 1990 (AP)

Ese programa que se emitía por Telefe se caracterizaba por tener varios invitados de diversos ámbitos que compartían una cena y Repetto era el moderador de los debates que solían armarse. En esta ocasión fue el 22 de julio del 2000, en el que Bilardo compartió mesa junto a Sebastián Estevanez y Domingo Cavallo entre otras personalidades.

Así fue la definición por penales en la que Marruecos dio la sorpresa y eliminó a España: de las atajadas de Bono al “panenka” de Hakimi La selección africana sigue en carrera luego de doblegar a la Roja desde los doce pasos. El arquero del Sevilla y el lateral del París Saint Germain, los héroes en la definición VER NOTA

La Copa Mohammed V o Trofeo Mohamed V fue un torneo internacional de fútbol organizado en Casablanca, Rabat y Marrakech (Marruecos), creado por la Real Federación de Fútbol de Marruecos (FRMF) y apoyado por la Confederación Africana de Fútbol (CAF). Este torneo reunía algunas de los mejores clubes de fútbol del momento y el club campeón de Marruecos.

Era un torneo cuadrangular compuesto de semifinales, partido por el tercer puesto y final. Desde el año 1962 hasta 1980 se disputó con el nombre de Copa Mohamed V. Entre los años 1981 y 1985 no se celebró el trofeo y en los años 1986, 1988 y 1989 se denominó Torneo de Casablanca, siendo este año el último en disputarse. El gran dominador de la competición fue el Atlético de Madrid.

El festejo de los marroquíes luego de su histórico triunfo ante Portugal (REUTERS/Paul Childs)

Se jugaba en Casablanca, Rabat y Marrakesh y participaron equipos como el Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern Múnich e Inter entre otros. La copa llevaba el nombre de Sidi Mohammed ben Yúsef, sultán y luego rey, considerado como ‘el padre de la independencia’.

Así se gestó el ida y vuelta entre Ortega y Bono, el arquero héroe de Marruecos: una camiseta y la frase que ilusionó a los hinchas de River El guardameta del Sevilla que jugará los cuartos de final del Mundial de Qatar guarda un profundo fanatismo por el Millonario y por el ex delantero VER NOTA

Los tres conjuntos argentinos que participaron fueron Boca (campeón en 1964 y subcampeón en 1966), Racing (subcampeón en 1968) y Estudiantes (cuarto en 1975). El máximo campeón fue Atlético de Madrid con tres títulos, mientras que el único club de Marruecos campeón fue el Wydad Casablanca en la edición 1979. En la edición que menciona Bilardo el Pincha perdió sus dos partidos por 2-1: en las semifinales con el Újpest de Hungría y en el encuentro del tercer puesto contra el Mouloudia marroquí.

Este sábado Marruecos venció 1-0 a Portugal en los octavos de final del Mundial Qatar 2022 y se convirtió en el primer equipo africano en meterse entre los cuatro primeros de una Copa del Mundo. El miércoles se medirá en la segunda semifinal ante Francia, el actual campeón, y buscará seguir haciendo historia e intentar jugar la final el domingo 18 de diciembre.

Seguir leyendo: