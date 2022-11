Cuál fue el último gol de México en un mundial

La última vez que México marcó un gol en un mundial, fue en Rusia 2018

Con el empate sin goles ante Polonia en la primera jornada de la fase de grupos en Qatar 2022, la selección mexicana acumuló tres partidos de forma consecutiva sin poder marcar gol en una Copa del Mundo, una malaria que si o si buscará romper ante Argentina en su segundo encuentro del certamen en el Estadio de Lusail.

El combinado dirigido por Gerardo Martino no logró comenzar de la manera deseada su participación en el mundial de Qatar, pues si bien, consiguió un punto ante Lewandowski y compañía, el equipo fue un tanto inoperante al momento de atacar a su rival y a la postre, no pudo marcar el tanto que le diera el triunfo. No obstante, es importante destacar que con ese partido, el Tricolor llegó a tres encuentros sin encontrar la red rival.

Para colmo de los males del combinado “Azteca”, el último gol que se consiguió en la máxima fiesta del fútbol fue por parte de Javier “Chicharito” Hernández ante Corea del Sur en la fase de grupos de Rusia 2018. Curiosamente, en aquel partido donde México se llevó el triunfo por 2-1 ante los asiáticos, los autores de los tantos para el tricolor fueron obra de Chicharito y Carlos Vela, dos atletas que por motivos fuera del ámbito deportivo, no se encuentran con la selección en Qatar.

Mexico's Carlos Vela, right, reacts after scoring his team's first goal from a penalty as South Korea goalkeeper Jo Hyun-woo reacts during the group F match between Mexico and South Korea at the 2018 soccer World Cup in the Rostov Arena in Rostov-on-Don, Russia, Saturday, June 23, 2018. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

El actual delantero del Galaxy, así como “La llena” se encuentran ausentes desde hace tres años en la selección mexicana por temas personales. En el caso de Hernández, por un tema personal con el “Tata” Martino; en cuanto a “Cracklitos”, simplemente por decisión propia.

Tras no convencer del todo con el funcionamiento de los actuales delanteros del Tri, bastante se habla sobre la gran diferencia que habría en la cuota goleadora del tricolor si tuviera en su ataque al máximo goleador histórico del combinado azteca. Es verdad que los dirigidos por el timonel argentino han carecido de ideas al momento de atacar y por ende, tampoco logran ocasionar muchas oportunidades de gol, pero de las pocas que tienen, son contadas las que se logran capitalizar.

Si bien, Javier apenas registró tres dianas en sus tres participaciones mundialistas, nadie puede poner en tela de juicio su calidad y presencia al momento de vestir los colores de México. Al final del día, es una realidad que previo al segundo partido del Tri en Qatar, el último gol que se logró anotar fue por parte del canterano de las Chivas.

Podrá gustar su estilo o no, pero nadie puede negar que el delantero del Galaxy es un jugador que entrega buenos números con el Tricolor. Es muy probable que la cuota goleadora del combinado azteca tuviera mejores números con Hernández dentro del terreno de juego, además de mostrar un nivel mucho mejor. Basta con ver los 52 goles que lo avalan como el máximo rompe redes en la historia de la selección.

Durante el partido contra Polonia, el ex estratega del Barcelona le dio la confianza a Henry Martin para ser el delantero titular del equipo; sin embargo, poco o nada fue lo que pudo hacer ante la falta de balones en el área. A mediados de la segunda mitad, el ariete del América salió de cambio para darle su lugar a Raúl Jiménez, pero de igual manera, su presencia no pesó o marcó diferencia en el partido.

Polacos y mexicanos no se pudieron hacer daño

Está claro que esta mala racha se puede romper contra Argentina. Independientemente del centro delantero que sea titular para este compromiso, Martino sabe de la importancia que hay también en lo que pueda hacer Hirving Lozano y Alexis Vega para lograr generar ocasiones de gol; así como también buscar hacer daño con el balón parado.

