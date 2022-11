Los 3 cambios que analiza Lionel Scaloni para enfrentar a México y enderezar el rumbo en el Mundial Qatar 2022

El técnico argentino analiza cambios para el duelo con México. Foto: AP/Jorge Saenz

El seleccionado argentino tuvo una práctica decisiva para delinear el equipo titular que el próximo sábado jugará contra México por la segunda fecha del Grupo C, donde tiene la obligación de ganar para no comprometer su estadía en el Mundial Qatar 2022. El plantel albiceleste comenzó el entrenamiento cerca del mediodía (18 horas en el país de Medio Oriente) a puertas cerradas y trabajó con la misión de evitar una posible eliminación prematura ante el combinado azteca que lidera Gerardo Martino.

El “equipo de las pecheras” que paró Scaloni antes del debut de la Argentina en el Mundial Qatar 2022 En la práctica de este sábado, hubo 10 futbolistas que apuntan a ser titulares contra Arabia Saudita. Messi se entrenó diferenciado VER NOTA

En el penúltimo día del encuentro trascendental de la segunda fecha de la primera fase, Lionel Scaloni decidió realizar variantes en el equipo titular, en relación al que debutó con una decepcionante derrota ante Arabia Saudita el martes pasado.

Con labores realizadas en el campo del predio de la Universidad de Qatar, los jugadores no tuvieron muchas exigencias para evitar complicaciones físicas. Sin embargo, el estratega de Pujato tiene en mente reemplazar a Alejandro Papu Gómez, al Cuti Romero y a Nicolás Tagliafico, quienes mostraron una pobre producción en el choque ante el elenco asiático.

Mientras Scaloni ultima detalles para el debut, Messi y Di María trabajaron en el gimnasio El DT evaluó a los futbolistas “tocados” de cara al debut en el Mundial frente a Arabia Saudita. Lautaro Martínez, Papu Gómez, Cuti Romero y Marcos Acuña practicaron con normalidad VER NOTA

El caso del volante del Sevilla se debe a que no se encuentra al 100% en el aspecto físico. El golpe en la rodilla que arrastraba desde su arribo al país del Golfo comprometió su rendimiento y su lugar sería ocupado por Enzo Fernández o Kevin Mac Allister. Según allegados al cuerpo técnico, el ex River que se desempeña en el Benfica tendría más chances de comenzar el partido debido a su aporte en el equilibrio defensivo además de su buen pie para intentar abrir el duelo con remates de media distancia.

En la defensa no habría dudas: Lisandro Martínez reemplazará al central del Tottenham, mientras que Marcos Acuña se afianzará en el lateral izquierdo en sustitución del ex Independiente y Banfield. En tanto que en el sector derecho de la última línea, Scaloni aún no resolvió si continuará Nahuel Molina o si incorporará a Gonzalo Montiel. Y esa interrogante se resolverá en las próximas horas.

Las “agallas de Scaloni”, su secreto para que el equipo sea ganador y por qué ve la mejor versión de Messi en la Selección: 16 frases de Tagliafico El defensor será uno de los titulares en el debut ante Arabia Saudita y reveló cómo hizo el entrenador para formar un grupo homogéneo. La liberación luego de ganar la Copa América y la humildad más allá de ser uno de los favoritos VER NOTA

Con ese panorama, en principio Julián Álvarez continuará en el banco de suplentes, pero no se descarta un cambio de último momento, ya que el delantero del Manchester City puede aportar mayor velocidad y oportunismo en una ofensiva que cayó constantemente en offside.

Después de la dura derrota con Arabia Saudita en el debut, los titulares cumplieron tareas regenerativas en el gimnasio, mientras que el resto completó una serie de ejercicios con pelota en una de las canchas de la concentración argentina.

Después de finaliazada la práctica, la agenda del seleccionado continuará el viernes con la conferencia de prensa de Scaloni y un jugador a las 9.30 (15:30 de Qatar) en el Centro de Medios de Doha y a las 12 (18 locales) se llevará a cabo el último entrenamiento en la Universidad de Qatar con los primeros 15 minutos abiertos a la prensa. Argentina enfrentará a México el sábado desde las 16 (22 de Qatar) por la segunda fecha del Grupo C del certamen más codiciado del planeta en el Estadio Lusail. Y para evitar el fracaso, la Albiceleste deberá quedarse con los tres puntos.

SEGUIR LEYENDO