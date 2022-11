Por qué la afición del Tri recordó al Chicharito Hernández en el México vs Polonia

La afición mexicana recordó al Chicharito Hernández durante el México vs Polonia (Getty Images)

Diversas emociones se vivieron en el primer partido de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Qatar 2022 pues desde llanto, nervios y hasta la alegría fueron algunos de los sentimientos que experimentaron los fanáticos que se dieron cita en el Estadio 974.

Pero, entre las acciones que los jugadores mexicanos protagonizaron resaltó la de Alexis Vega en la ceremonia de los Himnos Nacionales del México vs Polonia. Aquella imagen causó que diferentes fans del Tricolor recordaran a Javier Chicharito Hernández; a pesar de que el delantero del Galaxy no fue convocado para Qatar 2022, el público lo trajo a la conversación del debut del Tri en el Mundial.

Cuando el conjunto dirigido por Gerardo Tata Martino salió a la cancha para entonar el Himno Nacional Mexicano, el delantero de las Chivas se conmovió y derramó unas lágrimas, imágenes que fueron captadas por la transmisión oficial de la FIFA y que tomaron fuerza en redes sociales.

Alexis Vega lloró durante el Himno Nacional Mexicano previo a jugar contra Polonia

Los hinchas mexicanos aseguraron que aquella imagen ya había ocurrido un Mundial atrás y que fue el Chicharito Hernández quien protagonizó una escena familiar, por ello recordaron la participación del canterano de Chivas con la camiseta tricolor.

Fue en el partido de México vs Alemania del Mundial de Rusia 2018 cuando el actual jugador de la MLS también lloró al momento de cantar el Himno Mexicano.

En aquel debut mundialista, el equipo azteca tenía la carga de vencer a una de las potencias del fútbol mundial, por lo que el duelo fue uno de los más significativos del Tri. Así que cuando los jugadores estaban listos para cantar el Himno, el ex jugador del Manchester United evidenció la sensibilidad con la que llegó al juego.

La afición mexicana recordó a Chicharito Hernández durante el México vs Polonia de Qatar 2022 (Twitter/ @Gaspar_Sparco)

Tal como pasó con Vega, la transmisión grabó aquel momento, por lo que las imágenes del Chicharito Hernández llorando al cantar el Himno quedaron en la memoria de diversos fans.

Una vez que concluyó la ceremonia previa al debut de México en Qatar, diferentes internautas lamentaron que Javier Hernández no estuviera ahí “llorando” nuevamente antes de jugar con el combinado nacional. Comentarios como “odiando que no esté el chicharito en el mundial, lloro”, “el mundial no es lo mismo sin el Chicharito”, “que triste no ver al chicharito jugando en el mundial” y “el ultimo gol de México en un mundial fue obra de Chicharito Hernández”, fueron algunos de los comentarios que surgieron.

Alexis Vega lloró durante el Himno de México (Foto: @miseleccionmx)

Cabe recordar que a lo largo del octagonal de la Concacaf para clasificar a Qatar 2022, los fanáticos le pidieron al Tata Martino que llevara a Hernández Balcázar a un último mundial, pero su veto fuera de la Selección Mexicana se mantuvo y los seguidores del Tri se quedaron con las ganas de ver al Chicharito en un Mundial.

A pesar de las diferentes campañas que surgieron en internet e incluso el apoyo del Galaxy para “llamar la atención” de la Selección Nacional y así convocaran a Javier, no ocurrió y el Tata dejó fuera al goleador de México.

Chicharito Hernández mostró su apoyo a la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022

Chicharito Hernández apoyó al Tri para su debut en Qatar 2022 (Foto: Instagram/ @ch14_)

A escasa horas de que el Tricolor debutar en Qatar, el delantero mexicano subió una historia a su cuenta oficial de Instagram en la que presumió que apoyaba al equipo azteca a pesar de no haber sido considerado para la convocatoria y estar vetado del equipo desde 2019.

Hernández Balcázar únicamente vistió una chamarra color verde y una gorra de color rojo para mostrar su apoyo a México. Además acompañó su publicación con la frase “hoy de verde para apoyar a nuestro México lindo y querido! vamos!!”.

