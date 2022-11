Raúl Jimenez o Funes Mori, ¿Quién no merecía el lugar de Santiago Gimenez?

Raúl Jiménez y Funes Mori le ganaron la partida a Santi Gimenez

A una semana de comenzar una nueva edición de la Copa del Mundo, el entrenador de la selección mexicana, Gerardo Martino, dio a conocer la lista oficial de los 26 jugadores que representarán a México en Qatar, destacando la presencia de Raúl Jiménez o Rogelio Funes Morí, dejando fuera a Santiago Gimenez, actual delantero del Feyenoord y quien vive un buen momento de su carrera.

🚨 "VALORAMOS MUCHO A SANTI, ES EL GOLEADOR DE EUROPA LEAGUE PERO TIENE POCOS MINUTOS"



¿Nos vamos despidiendo de la posibilidad de Santi Giménez en Qatar? ¡Las declaraciones de 'Tata' Martino! 😮‍💨



🇲🇽 "CHOCA CON LA JERARQUÍA Y ACTUALIDAD DE OTROS 9" #FSRadioMX pic.twitter.com/w3MLiBAv9v — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 8, 2022

Sin ser la excepción y para no perder la costumbre durante cada convocatoria para una copa del mundo, Gerardo “Tata” Martino dio mucho de qué hablar tras presentar su lista de jugadores que llevará a la justa mundialista. Apenas se oficializó la mencionada lista, los medios y afición mexicana no se hicieron esperar para criticar la ausencia de Santi Gimenez, jugador que, para muchos, es el delantero mexicano que vive mejor momento en la actualidad y que, pese a no ser un titular indiscutible con el Feyenoord, registra seis goles y dos asistencias en 615 minutos disputados.

En la actualidad, el hijo del “Chaco” Gimenez es el actual goleador de la Europa League con 4 anotaciones, destacando que en los 6 encuentros de la fase de grupos, el mexicano fue titular en un solo partido. Cabe recordar que aún antes de su llegada con el cuadro europeo, Gimenez marcó 5 goles en cinco partidos disputados con el Cruz Azul a principios del Apertura 2022; entonces se podría decir que en lo que va de la actual temporada, ya contando su participación con los de La Noria y ahora con “El club de Mosa”, acumula 11 tantos.

Más allá del buen momento que vive “El Bebote” con el conjunto neerlandés, los cuestionamientos hacia el estratega argentino van por el hecho de haberle dado preferencia a futbolistas como Raúl Jiménez o Funes Morí, atacantes que no atraviesan la mejor etapa de sus carreras e incluso, llevan más de dos meses sin jugar por lesión.

La postura y críticas son claras; ¿Cómo es posible que se prefiera convocar a un Raúl Jiménez que viene saliendo de una lesión y que claramente no trae ritmo? o, en el caso del “Mellizo”, ¿Por qué se le sigue dando lugar a un argentino naturalizado mexicano que solo metió 5 goles en todo el Apertura 2022?. Cabe recordar que durante todo el proceso de eliminatorias mundialistas, ambos arietes fueron constantes en los llamados del timonel del tricolor.

En el caso del “Lobo mexicano”, es para resaltar que se le haya respetado o guardado su lugar en la selección después de no haber disputado ningún partido oficial desde finales de agosto, esto debido a una lesión en su cadera. En total, el canterano del América apenas registra 297 minutos disputados en la actual temporada y teniendo solo una anotación, misma que se dio en el encuentro de la Copa de Inglaterra ante el Preston North.

Por su parte, el atacante de los Rayados de Monterrey no tuvo la mejor de sus campañas con el cuadro mexicano, principalmente por una lesión muscular que lo privó de jugar durante 8 jornadas del torneo regular. A final de cuentas, el oriundo de Mendoza logró recuperarse de su lesión y recuperó algo de nivel para la liguilla del certamen, en donde logró marcar un gol durante los cuartos de final ante Cruz Azul. En total, Funes Morí anotó 5 goles en 13 partidos disputados.

Funes Mori festejando su gol con el tricolor previo al mundial de Qatar (Foto: Twitter/miselección)

Por números y estadísticas, es claro que Santi vive un mejor momento y nivel que Raúl y Rogelio; sin embargo, Martino se mantuvo firme con su ideología y le dio preferencia a sus dos habituales centro delantero. Para muchos, la presencia del nacido en Tepeji del Río se basa más por un tema de jerarquía y respeto por su larga trayectoria en selección nacional; mientras que el asunto con Funes Morí, va más por un tema de preferencia por sus orígenes como argentino, nacionalidad que tiene el timonel del tricolor.

SEGUIR LEYENDO: