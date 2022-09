La razón por la que Henry Martín estuvo a punto de dejar el fútbol

Henry Martín confesó que pasó por una crisis personal pues dejó de disfrutar lo que hacía, así que se acercó a psicólogos para recuperar la confianza y seguir jugando (Video: ESPN)

Hasta la Jornada 13 del Apertura 2022 de la Liga MX, Henry Martín se mantiene como uno de los candidatos a pelear por el título de goleador del torneo pues sus ocho anotaciones lo han llevado a estar dentro de los primeros lugares. Sin embargo, el delantero estuvo cerca de dejar el fútbol profesional y salir del club América debido a la situación personal que atravesaba.

El jugador americanista aseguró que la situación emocional que experimentó recientemente lo hizo atravesar por una crisis personal y bajar su rendimiento en la cancha pues llegó a considerar que lo suyo ya no era estar detrás de un balón pues dejó de disfrutar lo que estaba haciendo, según contó en entrevista con ESPN.

Henry Martín se sinceró sobre su estado emocional como delantero y confesó que su regreso a la actividad le permitió reconciliarse con el fútbol profesional pues meses atrás dejó de disfrutar lo que realizaba, así que no notó que su actuación en la cancha bajó.

Henry Martín, delantero del Club América y de la Selección Mexicana. Foto: Club América

El también seleccionado mexicano aseguró que llegó una parte de su carrera en la que dejó de disfrutar sus juegos, así que se acercó a profesionales para hablar de ello y así retomar la confianza en él. Agregó que las exigencias fueron cada vez más por lo que olvidó el disfrutar los juegos, según narró para ESPN.

“Tienes que confiar en lo que sabes hacer, saber que sabes hacer tu trabajo y ya. Confianza, disfrutar; hablaba mucho al regreso de este Henry, del disfrute, de que yo estaba disfrutando los partidos porque muchas veces cuando ya estas en este medio -en este equipo- en instancias ya, mientras más alto llegues, más presión hay, más exigencia hay”, explicó.

Por otra parte, Henry Martín agregó que cuando dejó de disfrutar aquello que eligió de niño por ser una pasión desapareció en un momento de su carrera, incluso situación que condicionó su lugar en el club América pues estuvo a punto de salir en el mercado de fichajes.

“Entonces por un lado dejar de disfrutar algo que tu hacías de niño por disfrute, que es un hobby o una pasión que tú elegiste estás aquí porque tú lo elegiste, nadie te obligó. Pierdes esa parte, entonces al hablar con un psicólogo, al estar ya enfocado en lo mental y trabajarlo regresa esa parte de disfrutar de nuevo”

Henry Martín estuvo a punto de renunciar al fútbol profesional (Foto: USA TODAY/Kelley L Cox)

Richard Sánchez recibió amenazas por la afición de América

En la conferencia de prensa previa a su visita al Estadio Victoria de Aguascalientes, Richard Sánchez realizó un balance en el rendimiento del equipo americanista de la actualidad y en comparación con la última etapa de Solari. Al respecto, señaló haber sido víctima de una campaña por parte de la afición debido a su supuesta injerencia en una iniciativa que tenía como objetivo la destitución del exentrenador del Real Madrid.

“Tengo que tocar un tema que me mandaban mensajes, recibía amenazas cuando estaba el técnico anterior, con Solari, pero nunca tuve un inconveniente y venía con una lesión que me impedía jugar y nadie sabía eso. No me sentía bien físicamente y cuando había compañeros lesionados también nadie se fija y tiran cosas que no son así”, expresó ante los medios de comunicación.

Y es que luego de que fuera una pieza fundamental en el esquema táctico de Miguel Herrera, con la llegada de Solari perdió protagonismo entre lesiones y la llegada de jugadores como Álvaro Fidalgo





