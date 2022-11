La buena noticia que recibió Lionel Scaloni mientras espera por los estudios de Gio Lo Celso y Cuti Romero

Juan Foyth acumula 66 días de inactividad tras lesionarse la rodilla (Foto: Reuters)

Los últimos días fueron un verdadero dolor de cabeza para Lionel Scaloni. El entrenador de la selección argentina debió convivir con tragos amargos por una tanda de lesiones que se desarrollaron a lo largo de las recientes semanas, que hoy tienen en el foco de la escena a dos pilares como lo son Giovani Lo Celso y Cristian Romero. Mientras aguarda por los estudios definitivos de ambos futbolistas, el entrenador tendrá algo para celebrar: la reaparición de Juan Foyth tras dos meses sin acción.

El defensor del Villarreal, que estaba en un gran momento de su carrera, sufrió una contusión postraumática en la rodilla izquierda el pasado 29 de agosto durante un duelo de la Liga ante el Getafe. Abandonó la cancha inmediatamente e inició un extenso proceso de recuperación que se terminará este jueves en la UEFA Conference League.

El futbolista de 24 años, que pelea por un lugar en la citación definitiva que se confeccionará el próximo 14 de noviembre, fue citado por primera vez en 66 días para ser parte de un choque del Submarino Amarillo. Foyth es uno de los 24 apellidos que llamó Quique Setién para enfrentar este jueves al Lech Poznan de Polonia en el cierre de la fase de grupos del torneo internacional de tercer orden en ese continente.

El ex Estudiantes de La Plata había empezado a realizar entrenamientos en el campo hace dos semanas y se especulaba con que tenga su reaparición en estos últimos encuentros del semestre del team español.

Villarreal, que también tiene entre sus citados al arquero Gerónimo Rulli que seguramente viajará a Qatar con el plantel albiceleste, no tiene entre su delegación a Lo Celso. El mediocampista sufrió una lesión había sido de grado 1 en el bíceps femoral de la pierna derecha el último fin de semana, pero ahora se teme que tenga un pequeño desprendimiento en la inserción del músculo que lo dejaría definitivamente fuera de Qatar. En las próximas horas se someterá a un estudio que será definitorio para su futuro.

En la contracara, Foyth deberá aprovechar los cuatro encuentros que tiene pautados el Villarreal hasta el parate por el Mundial para demostrar que está en condiciones de viajar con el plantel de la selección argentina. Si bien no era una fija, su nombre estaba en la lucha de la última línea por ofrecer opciones en la zona central, pero también en los laterales y el mediocampo.

Tras el duelo internacional de este jueves, el elenco que ahora comanda Setién recibirá al Mallorca el próximo domingo 6 de noviembre por el torneo local y luego jugará contra el Espanyol (9/11) por ese mismo certamen. El último choque será por Copa del Rey el 12/11 ante el Santa Amalia, un equipo del ascenso.

“El 14 hay que dar la lista. En condiciones normales quizás la hubiéramos dado antes para tranquilidad, para que los jugadores sepan quiénes iban a estar. Pero en estas condiciones, no solo con Gio sino con otros chicos que no están pudiendo jugar, hemos tomado la decisión de esperar hasta el último día para dar la lista”, aclaró Scaloni durante las últimas horas sobre la presentación del plantel de 26 convocados.

Los próximos días serán clave también para entender las situaciones físicas de varios apellidos que despertaron preocupación como los de Ángel Di María, Leandro Paredes, Emiliano Martínez, Guido Rodríguez y Nicolás González.

El Fideo cumplirá el fin de semana las tres semanas de rehabilitación pautadas tras su lesión y habrá que ver si suma minutos contra el Inter el domingo 6 de noviembre, frente al Hellas Verona el jueves 10 o ante Lazio el domingo 13. Lo mismo ocurre con Paredes, que también completará las dos semanas establecidas y deberán evaluar si lo utilizan en alguno de los tres partidos en el horizonte.

El Dibu tuvo un golpe en la cabeza que asustó a todos en la última fecha de la Premier League, pero afirmó en sus redes sociales que ya está recuperado y que será parte del compromiso que el Aston Villa tendrá ante Manchester United el domingo.

Por su parte, el mediocampista del Betis seguirá relegado tras el golpe en la cadera: “Guido está recuperándose de un golpe fuerte en la cadera. Para el partido de mañana no alcanza a recuperarse. Vamos a ver la recuperación de aquí al domingo”, aclaró su entrenador Manuel Pellegrini en la previa del juego contra el HJK Helsinki de Finlandia por la Europa League. Tampoco hay demasiadas certezas sobre la situación de González, quien otra vez no fue convocado por la Fiorentina para el partido de mañana ante Rigas de Conference League y ya suma tres ausencias consecutivas a pesar que su club aseguró que no está lesionado.

Entre las buenas noticias se puede destacar la reaparición de Juan Musso en el arco de Atalanta tras su operación en el rostro y los minutos que sumó Exequiel Palacios en dos partidos consecutivos del Bayer Leverkusen tras estar un mes y medio de baja por una lesión.

