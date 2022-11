Revelaron cómo se llama el Grupo de WhatsApp de la Selección y por qué está “un poco apagado” en la previa del Mundial de Qatar

Germán Pezzella en la marca ante Bolivia por las Eliminatorias (REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni)

Germán Pezzella es una de las piezas inamovibles de la Selección que orienta Lionel Scaloni para el Mundial de Qatar y es uno de los defensores que ha participado del ciclo desde el comienzo. Tal es así que el jugador del Betis conoce a fondo al grupo que intentará seguir haciendo historia con la camiseta argentina.

“El origen de la Scaloneta”, la miniserie: capítulo 2, Rodrigo De Paul La segunda entrega del documental de Infobae que revela los inicios de las piezas más importantes de la selección argentina VER NOTA

Campeón de la última edición de la Copa América ante Brasil en el Maracaná, el futbolista bahiense surgido de River Plate, contó cómo está viviendo el equipo internamente la previa a la cita máxima del 20 de noviembre y que el silencio que hay en el grupo de WhatsApp es todo un indicador.

“El grupo de WhatsApp quedó con el nombre de Copa América 2021. Se armó en ese momento para el día a día, la cuestión de horarios... y ahí quedó. La verdad es que creo que todos estamos un poco en la misma y está un poco apagado porque no nos queremos dar manija entre nosotros”, confesó el zaguero de 31 años en una entrevista para el programa Líbero (TyC Sports).

Se confirmó la lesión de Giovani Lo Celso a días del inicio del Mundial: cuánto tiempo le demandará la recuperación El mediocampista había sido reemplazado a los 24 minutos de la derrota del Villarreal ante el Athletic Bilbao, por la Liga de España VER NOTA

Esa ansiedad por el inicio de la Copa del Mundo (Argentina debuta el 22 de noviembre ante Arabia Saudita) crece día tras día por la cercanía del evento y entre sus compañeros intentan enfocarse en el presente: “El otro día que jugamos un partido contra el Atlético de Madrid y con los chicos lo primero que hablás es de tu selección. Intentamos no darnos manija para no pasarnos de rosca”.

Germán Pezzella saluda al público argentino tras el triunfo ante Bolivia en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 (REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni)

Acerca del grupo que logró conformar Scaloni, Pezzella destacó que una de las grandes virtudes es que “cada uno sabe cuál es su rol y da el máximo desde ahí”. Los egos parecen correrse a un lado y el que no juega debe apoyar al compañero.

La inédita y dolorosa confesión de Messi sobre cómo lo impactó la derrota ante Alemania en el Mundial 2014: “Hace un año no puedo dormir” El capitán argentino le reveló eso a su círculo íntimo en 2015, 12 meses después del tropiezo que lo marcó VER NOTA

La humildad también se trabaja y, más allá que la Scaloneta viene de ser campeona de América, de la Finalissima ante Italia y mantiene un invicto de 35 partidos, el central no se ve como candidato en Qatar: “Las expectativas se las dejamos a los demás, a la gente. Tenemos que bajar las revoluciones y no comernos la película de que estamos con el envión. Tenemos que calmarnos porque es una competencia difícil. Con los pies sobre la tierra y hacer las cosas que venimos haciendo. A mis compañeros les pido que no digan que somos candidatos”.

La historia del abrazo en el himno

Es todo un símbolo ver a los jugadores de la selección argentina abrazados cantando el Himno Nacional. Una imagen que antes no se veía y que hasta se criticó, sobretodo a Messi por no cantar la letra.

“Fue durante la Copa América, en el tercer partido contra Paraguay. Se dio. Nació así y fue guiado por Leo (Messi). Es una manera de demostrar lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido en este período. Es un momento de total unión, con la gente, con el que le toque salir a la cancha. Eso es lo lindo del fútbol. Nació de una manera natural, nada premeditado y es una sensación hermosa”, expresó.

Argentina, encabezada por Lionel Messi en el momento del himno (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)

La continuidad de Scaloni.

“Es importante para la Selección, más allá de los nombres, porque es la continuidad de un proyecto, dentro y fuera de la cancha. Se fue dando con paciencia, sin nada raro y fue dando sus frutos. En el fútbol moderno son difíciles los tiempos, la continuidad en los cuerpos técnicos. Es una tranquilidad para la AFA, la Selección y los jugadores”, reconoció.

La salida de Gallardo.

El fin de la era del Muñeco en River no fue un acontecimiento que pasó de largo en Pezzella, quien fue dirigido por el entrenador más laureado del Millonario.

“Nos enteramos con Guido (Rodríguez) de la conferencia de prensa una hora antes de jugar un partido. Nos estábamos cambiando y justo lo anunció. Fue duro y es difícil imaginarse a River sin Marcelo en el banco. Pero él es una persona razonable, capaz y tendrá sus motivos. Como hincha y jugador no hay más palabras que agradecimiento. No sólo por los resultados sino por la manera”, concluyó.

Seguir leyendo: