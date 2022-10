Otro dolor de cabeza para la selección argentina: Guido Rodríguez tuvo una molestia y no pudo terminar el partido de Betis

* Guido Rodríguez pidió el cambio a 20 minutos del final

Los síntomas de preocupación a 26 días del debut de la selección argentina en el Mundial son evidentes. Las luces de alerta en el tablero del cuerpo técnico no paran de encenderse con problemas de distinta índole y en las últimas horas Lionel Scaloni sumó un nuevo dolor de cabeza: Guido Rodríguez pidió el cambio a 20 minutos del final en el triunfo 1-0 de Betis por Europa League.

El mediocampista central, una de las fijas en la lista definitiva, se quedó sentado en la cancha y esperó el ingreso del médico para indicar una molestia en el muslo derecho. El futbolista de 28 años fue titular en el duelo ante Ludogorets de Bulgaria correspondiente a la quinta fecha del torneo continental de segundo orden y finalmente dejó su sitio para que lo ocupe el juvenil Enrique Fernández.

Hasta el momento el club español no brindó detalles de lo ocurrido y habrá que esperar a que se difunda un parte médico para conocer el alcance de esta molestia que lo sacó del campo de juego. En este mismo partido estuvo otro de los que seguramente viajará al Mundial: el defensor Germán Pezzella fue suplente en Betis y no ingresó.

Si bien no es un titular habitual para Scaloni, Rodríguez es la primera opción en el mediocampo de la selección argentina a la hora de buscar alternativas para el equilibrio del juego. Si bien Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso se perfilan para ser parte del once inicial en el centro de la cancha, el ex River Plate es una de las cartas a las que habitualmente acude el DT.

El problema para el cuerpo técnico nacional son las múltiples alarmas que encendieron distintos futbolistas albicelestes. Mientras Paredes, Ángel Di María, Paulo Dybala, Exequiel Paredes y Juan Foyth se recuperan de sus lesiones, también hay preocupación por las situaciones de Marcos Acuña (jugó contra Sevilla por Champions), Cuti Romero (reapareció como titular en Tottenham por Champions), Juan Musso y Nicolás González.

Guido es una pieza fundamental para el entrenador de Betis, Manuel Pellegrini, a punto tal que disputó como titular 10 de los 11 juegos que hasta ahora su equipo enfrentó en la Liga de España. Los de Andalucía están quintos en el torneo con 20 puntos, a 11 del líder Real Madrid, y este domingo visitarán a Real Sociedad. Guido también fue parte de los cinco encuentros correspondientes a Europa League donde aportó un gol (ante Roma) para permitir que su equipo clasifique a la siguiente fase como líder.

La mirada de Rodríguez, que no mostró síntomas de dolor evidentes antes de pedir el cambio, estará puesta en el debut de la selección argentina el martes 22 de noviembre ante Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo C del Mundial. Scaloni tendrá tiempo hasta el 14 de noviembre para enviar a la FIFA la nómina definitiva de 26 convocados para el torneo.

