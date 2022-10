La particular teoría del Turco García sobre por qué Copetti no pateó el penal que pudo haberle dado el título a Racing

La particular teoría a del Turco García sobre por qué Copetti no pateó el penal que pudo haberle dado el título a Racing

Pasaron cuatro días de la definición de la Liga Profesional y aún se sigue hablando del penal errado sobre la hora de Jonathan Galván que le impidió a Racing ganarle a River y coronarse campeón. Uno de los foco de las críticas se lo llevó Enzo Copetti, quien no ejecutó el tiro decisivo. Claudio García es voz autorizada en el mundo académico pues se convirtió en referente en una época de sequía para el club de Avellaneda y en innumerables ocasiones mostró su personalidad, en especial en los clásicos contra Independiente.

Al Turco le preguntaron por los pasacalles intimidatorios que aparecieron esta mañana en inmediaciones del Cilindro y de la situación que atraviesa Copetti, que está en el ojo de la tormenta. “Lo que me llamó mucho la atención es que la gente presentía que iba a pasar eso porque con el penal de Galván el estadio estaba mudo”, afirmó el ex delantero en diálogo con Platea Baja por Radio Del Plata (AM 1030).

“Pero en estas situaciones es feo opinar porque si vos defendés al jugador que lo pateó y al técnico, es como que le faltás el respeto a la gente, y si decís ‘la gente tiene razón’, es como que te ponés en contra a los jugadores y hay que estar en la piel de ellos. Entonces a mí sobre ese tema no me gusta opinar. Sí, lo que digo siempre, si agarro la pelota no me la saca nadie, ni el Papa. No digo nada más. No lo digo ni por un jugador ni por otro. Si digo, ‘dejámelo que tengo fe, no me la saca nadie’”, subrayó.

El lamento de Galván luego de errar su penal (TELAM)

Sobre la situación particular de Copetti, respondió: “Lamentablemente lo de Enzo, como él dijo, ‘vamos a salir campeones’, pienso que se le cruzó por la cabeza, ‘si lo erro me van a gastar’. Pero tampoco imagina que si no lo pateaba le iba a pasar lo que le pasó. Por ahí la gente hubiese preferido que lo pateara y lo errara y no que no lo pateara. Pero esas son conjeturas que hoy con el diario del lunes nos hacemos y soy muy respetuoso de estas situaciones”.

En tanto que respaldó al entrenador Fernando Gago en esta clase de situaciones: “Al único que le saco responsabilidad es al técnico. Si soy técnico y digo ‘tiene que patear Mena’, y si Mena no lo patea y lo agarra otro, jamás me voy a meter. Si el técnico tiene dos dedos de frente jamás va a decir ‘vos no, vos no’, porque ya lo condiciona al jugador y si lo erra imaginate la que se arma”.

“El que se sienta mejor. Si soy el técnico y digo, ‘lo patea el Turco García’. Y tengo una mala tarde y estoy jugando mal. Y por ahí como dijo el técnico lo tengo que patear y no estoy enfocado porque estoy errando”, agregó.

Uno de los pasacalles que aparecieron esta mañana (@JuanPabloMarron)

Por último, acerca de los pasacalles, indicó: “El hincha es muy pasional y está dolido. Con eso no quiero decir que esté bien. Para nada está bien. Pero el hincha no se fija lo que hizo en el año o en el último partido. El hincha es muy pasional y más el de Racing. Yo no puedo decir nada porque yo amo a Racing y me dolió mucho esto de no poder haber ganado el campeonato, pero son cosas que al hincha no se lo vas a sacar de su mente. Copetti tuvo un año espectacular y es un tipo que deja todo. La gente se acuerda lo que hacés a lo último”.

El Turco García jugó cinco temporadas en Racing entre 1991 y 1995. Si bien manifestó que es hincha de Huracán, equipo con el que debutó en Primera, el pueblo académico lo adoptó pronto como ídolo por su entrega en la ofensiva y carácter a la hora de jugar partidos decisivos. Con la entidad de Avellaneda disputó 118 partidos y convirtió 22 tantos. Además, jugó en otros equipos como Vélez, Racing, Colón, All Boys e Independiente Rivadavia de Mendoza. También lo hizo en Europa, en el Olympique de Lyon, de Francia y en el Real Jaén CF, de España.

Racing buscará revancha este miércoles 2 de noviembre ante Tigre para ver quién será el segundo finalista por el Trofeo de Campeones. Ambos llegan a esta disputa porque fueron los dos subcampeones de la Copa de la Liga y de la Liga Profesional 2022, ambos ganados por Boca Juniors. El encuentro se disputará en el Estadio Tomás Adolfo Ducó a las 15. El ganador jugará contra el Xeneize el domingo 6.

