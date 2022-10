Víctor Blanco habló por primera vez del penal que dejó a Racing sin título: “Creí que iban a patear Copetti o Hauche”

*La palabra del presidente de Racing luego de la catastrófica jornada en el Cilindro de Avellaneda

Desde el domingo a la noche hasta hoy, en el Cilindro de Avellaneda se instaló un silencio a causa del profundo dolor que causó la derrota con River, que concluyó con el título de Boca en la última fecha de la Liga Profesional. En Racing los protagonistas están heridos porque estuvieron a once metros de la gloria. A doce pasos de gestar la hazaña en el torneo doméstico que pudo concluir con festejos y ceremonias.

Fernando Gago todavía no dio explicaciones de lo sucedido. Enzo Copetti dejó un duro mensaje en sus redes sociales. La mayoría de los referentes continúan en el anonimato. Recién el miércoles por la tarde el presidente del club, Víctor Blanco, brindó una entrevista con ESPN y dejó en claro su postura sobre la escena que lo tuvo a Jonathan Galván como máximo exponente del fracaso.

“Me sorprendió que pateara el penal Galván, pero estaría con toda la fe. No podemos caerle a un jugador solamente. Yo creí que lo iba a patear Copetti o Hauche”, dijo el titular de la Academia sin esquivar su desilusión. “Fue un golpe duro que no esperábamos, pero Racing es muy grande y tiene que reponerse. Podemos jugar pronto otra final y ojalá podamos concretar”, agregó.

El máximo responsable de la entidad de Avellaneda comparó la caída con el Millonario con la que sufrió frente a River Plate de Uruguay en el ámbito internacional, que en un principio era el máximo objetivo del elenco de Pintita. “Lamentablemente en la Copa Sudamericana también nos quedamos afuera por un detalle”, subrayó.

Con relación al futuro inmediato, Víctor Blanco advirtió que desde su lugar hará “un esfuerzo enorme” para que Racing “esté a la altura para poder armar un plantel que pueda pelear en la Copa Libertadores”. En este sentido, el nombre de Gustavo Bou aparece en la órbita de las posibles incorporaciones.

Con el mercado de pases por delante, los más probables es que la Academia se desprenda de varios intérpretes. Y Edwin Cardona sería el primero en emigrar. “Esperábamos un poco más de él. Creemos que está en déficit todavía”, concluyó el directivo.

El plantel a cargo de Gago regresará el jueves a los entrenamientos con la mira puesta en el compromiso ante Tigre, en la semifinal que definirá al rival de Boca en el Trofeo de Campeones. En ese contexto, el técnico comenzará a preparar el duelo ante el conjunto de la localidad bonaerense de Victoria que dirige Diego Martínez programado para el 2 de noviembre a partir de las 15 en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios.

En caso de conseguir un triunfo frente al Matador, el equipo albiceleste jugará la final del Trofeo de Campeones el próximo domingo 6 de noviembre ante el Xeneize, que accedió a esa instancia por haber ganado los dos torneos del año, la Liga Profesional y la Copa de la Liga.

