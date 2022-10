Capria aseguró la continuidad de Gago en Racing y analizó el fatídico penal ante River: “De Maradona para abajo, erramos todos los mortales”

*El Mago Capria se refirió al fatídico penal que dejó a Racing sin el título

Pasaron cuatro días de la trágica jornada que vivieron los hinchas de Racing en el Cilindro de Avellaneda. Aquel sueño que se transformó en pesadilla dejó una cicatriz que aún está abierta. El club anunció que Fernando Gago dará una conferencia de prensa el viernes, luego de suspenderla el domingo por la noche, cuando la Academia frustró la ilusión del título en lo que será marcada como una definición inolvidable por el penal que tuvo el conjunto de Pintita en el minuto 44 del segundo tiempo que pudo cambiar la historia.

“Me siento muy identificado con el equipo, el cuerpo técnico y la institución. Estamos preparados para salir adelante. Gago tiene la experiencia para reponerse a estas situaciones. No hay que dejar de luchar y creer en lo que estamos construyendo”, dijo recientemente el manager de la institución, Rubén Capria, en declaraciones brindadas a ESPN.

El Mago fue uno de los pocos que salió a dar la cara luego de la derrota con River, aunque lo hizo de forma tardía. Tras la palabra de Víctor Blanco y el mensaje que envió Enzo Copetti en sus redes sociales, solo Gabriel Arias y Matías Rojas afrontaron los micrófonos de la transmisión oficial en el campo de juego, cuando todavía el clima estaba caldeado. “El equipo encontró una línea clara de juego. Impuso sus condiciones en la mayoría de los partidos. Confío mucho en los medios que se están utilizando para llegar al objetivo”, insistió el Mago en la entrevista televisiva en una clara defensa al proyecto que lidera.

Sin dudas, el tema central de la conversación se basó en el penal que ejecutó Jonathan Galván a las manos de Franco Armani. “Matías Rojas era el encargado, pero ya no estaba en la cancha. De todos modos, en un penal el 90% es emocional y el 10% es técnica. Uno puede entrenar y mejorar la técnica, pero los momentos son distintos”, analizó con la cautela que lo caracteriza. Además, defendió al ex defensor de Huracán que falló en el momento decisivo: “Yo valoro mucho al que toma la responsabilidad de patear un penal. Hay que tener las agallas para animarse. Esto no va en desmedro de ningún futbolista. Desde Maradona para abajo, erramos penales todos los mortales. Ahora hay que apoyar, porque cuando la soga viene limpia, todo el mundo la quiere agarrar, pero cuando viene sucia también hay que agarrarla. Hay que ser solidario”.

“Cuando uno va a patear un penal hay que tener en cuenta los gestos, la convicción y cómo agarra la pelota. No hay que darle la vuelta a un penal atajado, porque es muy limitado. Hay que tener en cuenta el buen trabajo que se hizo. También tenemos muchas cosas por corregir, porque hemos perdido puntos en otros partidos”, argumentó el ex volante.

Tras los tres días de licencia que el cuerpo técnico le dio a sus jugadores, Capria advirtió que “el equipo está entero”. “El futbolista está curtido. Se cae y se vuelve a levantar. Hay muchos disgustos a lo largo de toda la carrera”, argumentó.

Por otro lado, también se refirió a los mensajes que se encontraron en las inmediaciones del estadio, que responsabilizaron a Copetti de no hacerse cargo de la situación y tildaron a los intérpretes de temerosos. “En el fondo, los pasacalles sirven para revelarse. Hay que demostrar rebeldía. Pero ojalá que esto no vuelva a pasar, porque alimenta la intolerancia. Nadie quiere pasar por esto. Está claro que todos quisimos salir campeones, pero cuando bajó la espuma de la desilusión del hincha, sabrán que tendrán que bancar las crisis momentáneas que podrán surgir. Hicimos 80 puntos y solamente perdimos 5 partidos en el año ¿es suficiente? No. Pero tenemos que seguir con esta hoja de trabajo”, enfatizó.

*Capria aseguró la continuidad de Gago en la Academia

En este sentido, el Mago reconoció que aún no habló con el goleador de la Academia, porque entiende que “hay que tener tacto y no es momento para hablarlo”, pero dejó en claro que desde la dirigencia están convencidos en que Gago continúe en el cargo, más allá del resultado que obtenga en el Trofeo de Campeones. “Fernando se va a quedar. Hoy estuvimos charlando de un montón de cosas. Es un técnico joven, capaz, muy laburador que quiere lo mejor”, concluyó. La incógnita se instalará sobre las fuerzas que le queden al entrenador en caso de no lograr el objetivo y sufrir un nuevo golpe en la entidad albiceleste.

