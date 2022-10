A pesar de la lesión, Dybala integrará la lista preliminar de la Selección: el tratamiento especial para llegar al Mundial de Qatar

Paulo Dybala celebra el tercer gol de Argentina en La Finalissima ante Italia (REUTERS/Andrew Couldridge)

“Está mal, por no decir muy mal. Es poco probable que pueda volver antes de 2023″, sembró el temor José Mourinho, entrenador de la Roma, y quien tanto trabajó para tenerlo bajo su tutela. Cuti Romero, su compañero en la Albiceleste, tampoco fue optimista: “Paulo que creo que no llega... No hablé con él, pero seguramente debe estar muy mal”. Sin embargo, mientras Dybala intenta reponerse a contrarreloj de la lesión en el recto femoral izquierdo, tiene una certeza: estará en la prelista que Lionel Scaloni debe entregar este viernes pensando en el Mundial de Qatar.

Una vez que se confirmó el diagnóstico, en Italia subrayaron que la rehabilitación le demandaría “entre cuatro y ocho semanas”. Habiéndose lesionado un mes y medio antes del inicio de la Copa del Mundo, las sirenas de alarma sonaron estridentes. No obstante, el futbolista se enfocó en el gran objetivo: comenzó un tratamiento especial con plaquetas para acelerar la recuperación.

Desde Ezeiza también le hicieron un guiño, dándole a entender que el esfuerzo no será en vano: viajó a evaluarlo el kinesiólogo de la Selección, que además lo acompañó en los primeros compases de la puesta a punto. En conclusión, su nombre no faltará en la nómina preliminar, que no hay que descartar que sea de... 55 jugadores.

A pesar de que quedó instalado que esta primera lista (que es interna, la AFA se la envía a la FIFA y no es obligatoria su divulgación) constará de 35 nombres, el reglamento habilita a que la misma tenga un límite de 55. Y ante la posibilidad de ampliar la base ante las contingencias (que ya empezaron a surgir con las lesiones, como la citada de Dybala, la de Di María o la de Juan Foyth), existe la chance concreta de que el cuerpo técnico utilice todos los cupos como prevención.

“A raíz de la necesidad de conservar una flexibilidad adicional debido a la excepcionalidad de las fechas de la Copa Mundial de la FIFA 2022 en el calendario internacional, así como a los efectos de la pandemia en los equipos antes y durante las competiciones, el Bureau ha decidido lo siguiente: el número máximo de integrantes de la lista provisional se amplía de 35 a 55 futbolistas”, rezó la comunicación emitida el 23 de junio.

La nómina definitiva de 26 futbolistas tiene que ser entregada antes del 14 de noviembre. Y todo indica que Scaloni también exprimirá hasta el último segundo. “No hay que olvidarse que en Europa todavía quedan tres semanas de competencia”, le advirtió a Infobae una fuente cercana al cuerpo técnico, abriendo el paraguas ante nuevos contratiempos. Una vez oficializada la lista, la delegación viajará hacia Qatar (el grueso lo hará desde Argentina; los que se encuentran en el Viejo Continente lo harán desde los países en los que juegan) para instalarse en el búnker acondicionado en la Universidad, en Doha.

Antes del debut, pautado para el 22 de noviembre ante Arabia Saudita a las 7 AM en el estadio Lusail, sólo saldrá del predio para trasladarse a Abu Dhabi para probarse ante Emiratos Árabes el 16/11, en el último amistoso antes del gran desafío de intentar devolverle la Copa del Mundo a la Argentina, trofeo que se le niega desde México 1986, con un Diego Maradona colosal.

En todo ese periplo apuesta a estar Dybala, que a los 28 años no quiere dejar pasar su chance de disputar su segundo Mundial, y así dejar atrás el mal sabor que le dejó a todo el plantel la experiencia en Rusia 2018.

