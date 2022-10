Atlético de Madrid informó qué decisión tomó con De Paul tras el cortocircuito generado por el “affaire Tini Stoessel”

Rodrigo De Paul en el banco de suplentes de Atlético de Madrid (REUTERS/Juan Medina)

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, fue contundente acerca del presente de Rodrigo De Paul en el equipo de Diego Simeone y las informaciones recientes que acercaban al volante de la Selección nada menos que a la Juventus de Italia, donde están sus compatriotas Ángel Di María y Leandro Paredes.

Según medios italianos, el jugador clave de la Scaloneta estaría en la mira del gigante de Turín para el próximo mercado de pases, ya que no cuenta con mucho rodaje en el Aleti del Cholo en el último tiempo. “Nosotros no sabemos nada. Pregúntale al que te lo haya comentado porque debe saber más que nosotros. Para nada está en venta”, respondió tajante el dirigente español al periodista Oscar Martínez, quien lo entrevistó en Radio Del Plata (AM 1030).

“De Paul es un buen jugador, es del Atlético de Madrid y estamos muy contentos con él. No tenemos ningún problema. Ha estado en penitencia por algún descanso. Pero está encantado de volver con fuerzas e ilusión”, agregó Cerezo sobre la situación del argentino que se reintegró más tarde al club luego de la fecha FIFA por problemas en la salud de su padre, pero que por su presencia en un evento con su novia, Tini Stoessel, en Miami, generó cortocircuitos internos.

El futbolista Rodrigo De Paul y su novia, Tini Stoessel

La relación sentimental con la artista argentina provocó que la afición del Atlético se enfadara con el futbolista de 28 años por el bajo rendimiento en los últimos partidos y por su “llegada tarde” al equipo.

De Paul fue titular en el partido de esta tarde por la fecha 10 de La Liga de España en el empate 1-1 ante Rayo Vallecano y se fue reemplazado a 15 minutos del final por Saúl Ñíguez. El mediocampista ex Racing tuvo un aceptable encuentro con un 85% de efectividad en sus pases. De a poco, va reencontrando su mejor forma en el equipo del Cholo Simeone.

Rodrigo De Paul volvió a la titularidad en el Atlético de Madrid ante Rayo Vallecano (REUTERS/Juan Medina)

“Nadie ha discutido que no sea una de las figuras del seleccionado argentino aunque haya estado unas semanas sin jugar. Yo no sé por qué no ha jugado. Tenemos un entrenador que básicamente define y decide quién tiene que jugar”, apuntó el pope del Colchonero.

Cerezo defendió a Simeone por los cambios que considera necesarios para el Atlético: “El otro día no lo vi a De Paul, pero no me extrañó. Hay muchos partidos y se rota. El Míster es el que toma está solución”.

Diego Simeone, DT del Atlético de Madrid, junto al presidente del club, Enrique Cerezo (REUTERS/Andrea Comas)

En cuanto al Mundial de fútbol que se viene el próximo 20 de noviembre en Qatar, el directivo opinó: “Será muy bonito, pero muy duro. Habrá que esperar para ver a los candidatos. España está bien, me imagino que jugarán tres o cuatro jugadores del Atlético de Madrid y harán lo mejor que puedan”.

Por último, en referencia al delantero del Real Madrid Karim Benzema, ganador del Balón de Oro 2022, Cerezo indicó: “Desde aquí se lo felicita por el premio conseguido. Quieres que te diga la verdad, ni me he preocupado por quiénes estaban...”.

