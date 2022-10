“Creo que no llega al Mundial”: la contundente frase de Cuti Romero sobre la lesión de Paulo Dybala

* Cuti Romero lamentó las lesiones de Paulo Dybala y Ángel Di María

Con el Mundial de Qatar “a la vuelta de la esquina” y una agenda de partidos voraz, los futbolistas deben cuidarse más que nunca si quieren estar sanos para el evento más importante de 2022. Es que el fantasma de las lesiones acecha y en las últimas horas se cobró a dos víctimas del seleccionado argentino: Paulo Dybala y Ángel Di María.

Luego del triunfo del Tottenham 3-2 ante el Eintracht Frankfurt por la cuarta fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League, el defensor Cristian Romero le mandó un saludo especial al jugador de la Roma porque considera que con su desgarro se perderá definitivamente el Mundial.

“Estoy triste por ellos, pero más por Paulo, que creo que no llega... No hablé con él, pero seguramente debe estar muy mal. El Fideo va a llegar, por lo visto y lo que he hablado con mis compañeros. Leo (por Messi) está bien”, expresó el Cuti luego de su partido con los Spurs.

Cristian Cuti Romero en acción durante el partido de Champions League ante Eintracht Frankfurt (REUTERS/Dylan Martinez)

Ante la repregunta sobre la importancia de la baja de Dybala en la lista que aún no confirmó Lionel Scaloni, Romero agregó: “Es duro. Todos saben que es un jugador muy importante futbolísticamente. Internamente al grupo le hace muy bien, es una persona muy positiva, le da calidad al juego de Argentina, más allá de que no sea titular. Pero cada vez que le ha tocado marcó la diferencia”.

Con estas declaraciones del defensor de la Scaloneta empieza a descartarse la presencia de la Joya en la lista para Qatar, dado que su desgarro en el bíceps femoral de su pierna izquierda es grande y se estima, en principio, una recuperación de entre 4 y 6 semanas. De todas formas realiza un tratamiento especial para llegar.

Paulo Dybala se retira lesionado en el partido de la Roma. Hay preocupación en el cuerpo técnico argentino (Photo by Vincenzo PINTO / AFP)

En cuanto a Di María, quien tuvo que dejar el campo de juego en el encuentro de Champions entre Juventus y Maccabi Haifa, su desgarro en el posterior de la pierna derecha sería leve (aún no hay parte oficial) y estaría fuera de las canchas alrededor de 20 días, con lo cual llegaría sin problemas a la Copa del Mundo.

Ángel Di María, otro de los lesionados que alteran la calma de Lionel Scaloni (AFP)

Para completar los partes médicos, lo de Leo Messi, quien no jugó en PSG-Benfica, se trata de una contractura muscular que le demandará unos días de reposo deportivo.

Sí habrá que seguir el día a día de Joaquín Correa y Juan Fotyh, ambos con lesiones en sus rodillas. Lo del delantero de Inter es una molestia en el ligamento izquierdo y no habría problemas para su recuperación. En tanto, el defensor de Villarreal, que se perdió la última gira, volvería en pocos días a la actividad.

