Histórico: la delantera Rocío Bueno se convirtió en la primera futbolista argentina en ser transferida al exterior

La ex jugadora de Racing seguirá su carrera en Italia

En las últimas horas se vivió un suceso histórico en el fútbol femenino argentino. Es que la delantera de Racing Rocío Alejandra Bueno se convirtió en la primera jugadora transferida al exterior, en un acontecimiento inédito en la Argentina, al ser cedida a préstamo por un año al Sassuolo de la Serie A de Italia, con un cargo de 2.000 euros y una opción de compra definitiva por otros 25.000 de la moneda europea.

De ese modo, la integrante de la Selección Argentina que obtuvo el segundo puesto en la reciente edición del Torneo L’Alcudia, de España, es la primera futbolista que le generará un ingreso de dinero a una entidad deportiva del país. La Academia oficializó la operación a través de sus redes oficiales de comunicación con el siguiente mensaje: “¡Gracias, Ro! Racing es tu casa para toda la vida. Para la historia. Racing concretó la primera transferencia rentada en el fútbol femenino argentino”.

“Rocío Bueno se va al Sassuolo, de la Primera de Italia, a préstamo con cargo y opción de compra”, completó el anunció, acompañado por un video con el mensaje de despedida de la propia deportista desde el Cilindro de Avellaneda y con imágenes de sus goles convertidos con la camiseta albiceleste.

Precisamente, la figura de 29 años convirtió 31 tantos en 35 partidos oficiales desde que llegó a la entidad de Avellaneda en 2020; además de contar en su estadística lo que se puede valorar como un récord: en un partido marcó 5 goles en 15 minutos. Dicha hazaña la gestó cuando defendía la camiseta de Boca en la fecha 13 del Torneo 2015 en la goleada por 10 a 0 frente a Platense.

“Me da mucho orgullo cumplir el sueño de jugar en el exterior y poder dejarle algo a esta camiseta que tanto me dio. Gracias a todas y todos los hinchas, que con tanto cariño que me recibieron desde el primer día que pisé el predio Tita Mattiussi hace dos años, me hicieron hincha de Racing”, expuso la jugadora.

Su relato de despedida en el video lo concluyó con el siguiente mensaje: “Me voy orgullosa por todo lo que crecimos en este tiempo y estoy convencida que Racing va a seguir creciendo. Racing es y será mi casa porque así me lo hicieron sentir”.

La joven se inició en el fútbol a los seis años al jugar en un club masculino de Mechita, su pueblo natal perteneciente al partido bonaerense de Bragado. Dos años más tarde ingresó a San Lorenzo, pero pronto se alejó porque fue a probarse a Boca Juniors y de las 250 postulantes fue la única que fue seleccionada, en 2014.

En el Xeneize, con el que conquistó la Supercopa Femenina 2015, jugó hasta 2017. Su carrera la continuó en la UAI Urquiza, que venía de consagrarse en 2016 y que en 2019 le ofreció su primer contrato profesional como futbolista. Y al año siguiente fue fichada por Racing, con el que tiene un vínculo hasta diciembre de 2024.

Por su parte, Víctor Blanco, presidente de la institución de Avellaneda, emitió un cálido mensaje hacia la delantera: “Estamos muy agradecidos por todo lo que nos dio Rocío y es un enorme placer acompañarla en este nuevo desafío para su carrera”. A la vez que Daniel García, vocal de la comisión directiva y responsable de la actividad, sostuvo: “Nos pone muy contentos aportar al crecimiento del fútbol femenino en el país y, al mismo tiempo, proteger y valorizar nuestro patrimonio”.

Rocío Bueno, que en la actual campeonato femenino fútbol de Primera División de la AFA marcó 13 tantos en 16 cotejos, en los próximos días partirá hacia Italia, para integrarse al plantel de Sassuolo, que en la temporada pasada finalizó en la cuarta posición del torneo de la máxima categoría.

