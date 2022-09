Erling Haaland sorprendió al Dibu Martínez y le pidió la camiseta de una de las figuras de Boca Juniors

Erling Haaland es una de las figuras internacionales que siente un sentimiento por Boca. En más de una ocasión el delantero noruego se mostró con la camiseta del Xeneize y en varias oportunidades ha manifestado sus deseos de conocer La Bombonera. Y en las últimas horas, el goleador del Manchester City ha vuelto a poner el ojo en el equipo argentino.

Es que después del empate con el Aston Villa, la estrella del conjunto que lidera Pep Guardiola sorprendió a Emiliano Martínez con un pedido especial. El 1 a 1 que se disputó en Villa Park pasó de inmediato al olvido para el atacante, quien se acercó al vestuario local para hablar especialmente con el Dibu. Y el arquero de la selección argentina reconoció que su rival le pidió expresamente si le pudiera “conseguir la camiseta del arquero ataja-penales de Boca Juniors”, en referencia a Agustín Rossi, el referente del elenco que dirige Hugo Benjamín Ibarra.

La infidencia del atacante del conjunto de Pep Guardiola la contó el ex Independiente en una entrevista al canal Sky Sports luego del compromiso correspondiente a la sexta fecha de la Premier League. “Erling Haaland me vino a buscar al vestuario con camiseta en mano, lo que me shockeó bastante” reveló el marplatense. “Al entregármela me pidió, por favor, que le consiga la camiseta de Boca, del arquero ataja-penales”, continuó el Dibu.

La referencia hecha por el noruego tuvo como protagonista a Agustín Rossi, de extraordinarias respuestas en el arco del Xeneize, cada vez que le ejecutaron tiros desde los 12 pasos.

Haaland, de apenas 22 años, le marcó el gol de los Citizens a Emiliano Martínez, pero el duelo concluyó igualado gracias a la conquista del jamaiquino Leon Bailey a 15 minutos del final. El delantero escandinavo ya había exhibido su simpatía por la entidad azul y oro tiempo atrás, cuando era jugador del Borussia Dortmund. Por aquellos días, Haaland se había dejado fotografiar con la camiseta de Boca Juniors mientras disfrutaba de un breve período de vacaciones. El obsequio se lo había otorgado el defensor argentino Leonardo Balerdi, quien fue compañero suyo en la institución alemana hasta hace dos temporadas y media.

Ahora la misión del Dibu será contactar a Agustín Rossi, para acercarle la camiseta de la estrella del fútbol europeo y pedirle uno de los buzos del Xeneize con el que se destaca día a día ¿Cómo reaccionará el arquero surgido de Chacarita ante semejante propuesta?

