Racing sufrió, pero le ganó a Argentinos Juniors y se ilusiona con la Liga Profesional

*Lo mejor del partido de Racing y Argentinos Juniors

Un partido bisagra para Racing luego de una semana marcada por las declaraciones de Fernando Gago sobre las posibilidades de ser campeón de la Liga Profesional. El conjunto de Avellaneda estuvo lejos de su mejor versión, pero consiguió tres puntos este sábado ante Argentinos Juniors que lo dejaron nuevamente en la zona alta del campeonato por el gol en contra de Federico Lanzillota.

La Academia careció de ideas en ofensiva y, pese a que su principal falla suele ser la definición, ante el Bicho tuvo problemas en la generación de juego y en la defensa. Tanto es así que el visitante, que quería ganar para volver a meterse en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2023, tuvo las mejores ocasiones pero las despilfarró por la falta de precisión de sus definidores.

Después del cero a cero en la primera mitad, el quiebre se dio con el ingreso de Emiliano Vecchio. El ex Rosario Central, refuerzo de Racing para este torneo, se había perdido los últimos encuentros por una lesión y entró para jugar la última media hora. Ese tiempo fue suficiente para haber sido elegido como la figura de un match que se definió cuando quedaban menos de cinco minutos para el final.

Una pelota parada desató la locura en el Cilindro de Avellaneda cuando Jonathan Galván el ganó a todos de arriba. Su cabezazo dio en el palo, rebotó en la espalda del arquero Lanzillota, que había volado hacia ese caño para intentar evitar lo que finalmente fue el 1 a 0 para el conjunto local.

Con esta victoria, Racing llegó a 28 puntos y quedó a cuatro del líder Atlético Tucumán, aunque el Decano debe recibir el lunes a Banfield. Su próximo rival será el siempre difícil Estudiantes en La Plata el viernes próximo y en la siguiente jornada será local de Patronato.

“¿Si no salgo campeón vas a decir que no cumplimos el objetivo? Ah, bueno. ¿Seguro? Listo, voy a ser campeón este campeonato, ahí tenés el título. Pero si no llegamos a ser campeón, quiero ver el título tuyo. Listo, perfecto”, declaró en la semana Gago tras un cruce con un periodista. En su primera presentación después de esa frase que generó un clima tenso en el club sumó de a tres.

“Prefiero perder el clásico y pelear el campeonato”, había dicho Diego Cocca en agosto de 2014 después de una derrota contra Independiente en otra recordada declaración que hizo mucho ruido dentro de Racing. Meses después, se alzó con el título. ¿Correrá Gago la misma suerte?.

