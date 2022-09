Gimnasia buscará la cima del torneo ante Independiente en el destacado de la jornada: hora, TV y formaciones

Con la victoria de Huracán ante Central Córdoba de Santiago del Estero, y luego de la reprogramación de los partidos del viernes, la pelota volverá a rodar en la Liga Profesional con una jornada plagada de enfrentamientos que pondrán en juego la lucha por el título, la permanencia y la disputa por un boleto a las competencias internacionales de la próxima temporada.

LANÚS-TIGRE:

Lanús ante Tigre, el primer partido del día

La acción del día comenzará temprano, a las 12, en el Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, escenario que pondrá cara a cara a dos equipos que no encuentran la regularidad en el torneo: Lanús recibirá a Tigre. El árbitro será Jorge Baliño y televisará ESPN y la TV Pública.

El Granate aparece sumergido en el fondo de la tabla de posiciones solamente con 11 unidades y el peor de la temporada junto a Talleres de Córdoba, por lo que le es imperioso una victoria par ano complicarse a futuro. Lautaro Acosta y José Sand arrastran diversas molestias musculares y son duda para Fran Darío Kudelka.

El Matador, que viene de igualar ante River Plate, busca meterse en zona de Copa Sudamericana (con 39 aparece a cuatro de Atlético Tucumán y Defensa y Justicia). El entrenador Diego Martínez realizará tres cambios: Martín Ortega por Lucas Blondel, Brian Leizza por Victor Cabrera y Alexis Castro por Sebastian Prediger.

Probables formaciones:

Lanús: Fernando Monetti; Braian Aguirre, Felipe Aguilar, Matías Pérez, Julián Aude; Luciano Boggio, Tomás Belmonte, Facundo Pérez; Lautaro Acosta o Brian Blando, José Sand o Brian Blando y Franco Troyansky. DT: Frank Kudelka.

Tigre: Manuel Roffo; Martín Ortega, Brian Leizza, Abel Luciatti, Sebastián Prieto; Alexis Castro, Lucas Menossi, Ezequiel Fernández; Ijiel Priotti, Mateo Retegui y Facundo Colidio. DT: Diego Martínez.

Estadio: Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez

Árbitro: Jorge Baliño

Hora: 12

Televisación ESPN y TV Pública

ROSARIO CENTRAL-TALLERES:

Rosario Central-Talleres, un duelo de necesitados

El otro encuentro reprogramado del día pondrá cara a cara a dos planteles que no encuentran consistencia a lo largo del certamen. Desde las 13, en el Gigante de Arroyito, Rosario Central se verá las caras con Talleres de Córdoba. El árbitro será Fernando Rapallini y televisará TNT Sports.

El Canalla, que lleva tres encuentros sin victorias, aparece en la parte baja de la tabla con 19 unidades y pasó a ser muy compleja su clasificación a la Copa Sudamericana. La T, por su parte, es el peor elenco en lo que va del año junto a Lanús y lleva una racha de cinco partidos sin victorias

Probables formaciones:

Rosario Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Javier Báez, Juan Gabriel Rodríguez y Lautaro Blanco; Mateo Tanlongo; Gino Infantino, Kevin Ortiz, Ignacio Malcorra y Facundo Buonanotte; Alejo Véliz. DT: Carlos Tevez.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Julián Malatini y Julio Buffarini; Rodrigo Villagra; Francisco Pizzini, Alan Franco, Rodrigo Garro y Diego Valoyes; Matías Godoy. DT: Pedro Caixinha.

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Fernando Rapallini

Hora: 13

Televisación: TNT Sports

VÉLEZ-NEWELL’S:

Newell's intentará aprovecharse de un Vélez con la cabeza dividida

Dos elencos golpeados medirán fuerzas en el José Amalfitani. Vélez, que aún se aferra al milagro en la Copa Libertadores, enfrentará a un Newell’s que busca regresar a zona de Copa Sudamericana. Desde las 15.30, por TNT Sports. El árbitro será Pablo Gimenez.

El Fortín, tras caer por 4 a 0 ante Flamengo en Liniers, guardará a algunos de sus titulares con la ilusión de dar el golpe en territorio brasileño. La Lepra, ya sin Javier Sanguinetti, intentará reaccionar para cosechar una victoria que le permita entrar en puestos de competencias internacionales.

Probables formaciones:

Vélez: Leonardo Burián; Tomás Guidara, Damián Fernández, Valentín Gómez, Emanuel Insúa; José Florentín, Agustín Mulet, Franco Díaz; Julián Fernández, Abiel Osorio, Jonathan Menéndez. DT: Alexander Medina.

Newell’s: Lautaro Morales; Tomás Jacob, Willer Ditta, Facundo Mansilla, Martín Luciano; Marcos Portillo, Juan Sforza, Cristian Ferreyra; Juan Fernando Garro, Juan Manuel García, Brian Aguirre. DT: Gustavo Tognarelli

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Pablo Gimenez

Hora: 15.30

Televisación: TNT Sports

ALDOSIVI-SARMIENTO:

En un duelo vital por el descenso, Aldosivi recibirá a Sarmiento

Una verdadera final por eludir el descenso se vivirá en el José María Minella de Mar del Plata. Desde las 15.30, con arbitraje de Fernando Espinoza, chocarán Aldosivi y Sarmiento. Televisará ESPN Premium.

El Tiburón, que ganó uno de sus últimos cinco compromisos, aparece en la antepenúltima colocación en la tabla de posiciones y se encuentra en zona de descenso directo (a tres de Central Córdoba, el primero en lograr la salvación). Los de Junín, aunque están a tiro de la zona de Copa Sudamericana, no tienen margen de error en los promedios y una derrota complicaría seriamente su futuro.

Probables formaciones:

Aldosivi: José Devecchi; Joaquín Indacoechea, Patricio Boolsen, Nicolás Valentini, Santiago Laquidain; Ezequiel Schelotto, Emanuel Maciel, Leandro Maciel; Tomás Martinez; Juan Manuel Cuesta Baena y Martín Cauteruccio. DT: Leandro Somoza.

Sarmiento: Sebastián Meza; Gonzalo Bettini, Gastón Sauro, Federico Andueza , Federico Rasmussen; Guido Maneiro, Lucas Castro, Eminliano Méndez, David Gallardo; Lisandro López y Luciano Gondou. DT: Israel Damonte.

Estadio: José María Minella

Árbitro: Fernando Espinoza

Hora: 15.30

Televisación: ESPN Premium

RACING-ARGENTINOS:

Racing y Argentinos no quieren bajarse de la pelea por el título

La actividad del día continuará en el Cilindro, donde chocarán dos de los principales aspirantes al título. Desde las 18, Racing recibirá a Argentinos Juniors. El árbitro será Yael Falcón Pérez y televisará TNT Sports.

Los de Avellaneda, aunque ganaron solo uno de sus últimos seis compromisos, continúan en una posición expectante con 25 unidades. Además es junto a River Plate el club con más puntos en la Tabla Anual, lo que los posiciona en zona de Copa Libertadores. El Bicho también cedió algo de terreno luego de dos partidos sin triunfos. No obstante, los de Gabriel Milito poseen 27 puntos, cinco menos que el puntero Atlético Tucumán.

Probables formaciones:

Racing: Gabriel Arias; Facundo Mura, Jonathan Galván, Emiliano Insúa, Gonzalo Piovi o Eugenio Mena; Jonathan Gómez o Leonel Miranda, Anibal Moreno, Carlos Alcaraz; Gabriel Hauche, Enzo Copetti y Nicolás Oroz. DT: Fernando Gago.

Argentinos: Federico Lanzillota; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén, Lucas Villalba, Javier Cabrera; Franco Moyano, Federico Redondo, Andrés Roa; Luciano Sánchez; Nicolás Reniero y Gabirel Ávalos. DT: Gabriel Milito

Estadio: Presidente Perón (Cilindro)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Hora: 18

Televisación: TNT Sports

GIMNASIA-INDEPENDIENTE:

Gimnasia buscará la punta del torneo en su choque ante Independiente

El telón de la jornada se bajará con otro cruce que tendrá vital importancia en la parte alta de la tabla de posiciones. Desde las 20.30, en el Bosque, Gimnasia de La Plata intentará treparse, al menos de manera transitoria, a la cima del torneo en su enfrentamiento ante Independiente. El árbitro será Pablo Dóvalo.

El Lobo, pese al enfrentamiento entre el presidente del club y los referentes del plantel por no concentrar para este duelo producto de una deuda salarial, no cae hace cinco partidos y en caso de una victoria superará por un punto la línea del líder Atlético Tucumán (el lunes recibirá a Banfield). El Rojo, por su parte, aún no ganó desde la llegada de Julio César Falcioni y acumula cuatro empates en fila. Con 15 unidades aparece en la zona baja de la tabla de posiciones.

Probables formaciones:

Gimnasia: Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Oscar Piris, Matías Melluso; Manuel Insaurralde o Emanuel Cecchini, Agustín Cardozo; Tomás Muro, Brahian Alemán, Matías Miranda; Franco Soldano. DT: Néstor Gorosito.

Independiente: Sebastián Sosa; Alex Vigo, Sergio Barreto, Juan Insaurralde, Edgar Elizalde; Damián Batallini, Lucas Romero, Lucas González, Alan Soñora; Leandro Fernández y Facundo Ferreyra o Leandro Benegas. DT: Julio César Falcioni.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo

Árbitro: Pablo Dóvalo

Hora: 20.30

Televisación: ESPN Premium

Tabla de posiciones: