Fernando Gago comparó a Racing con el Real Madrid y basó sus argumentos en una llamativa estadística

Según su postura, su equipo tiene mejor eficacia que la potencia europea

Fernando Gago todavía no logró encontrar el equilibrio que había adquirido en la Copa de la Liga pasada. La inestabilidad de Racing ha hecho que el equipo pierda puntos de manera insólita y su producción de cuatro victorias en sus últimas doce presentaciones a puesto en duda su candidatura a ganar la Liga Profesional. Uno de los puntos que más se le cuestiona a la Academia es la falta de efectividad en el arco opuesto.

Encuentros como los de Talleres, Boca, Tigre y Sarmiento de Junín son algunos ejemplos en los que La Gagoneta mereció sumar de a tres, pero se llevó sólo un punto a causa de los amargos empates. Sin embargo, para el estratega con pasado en Aldosivi la cantidad de ocasiones desperdiciadas no le generan ninguna preocupación, ya que el combinado albiceleste es el segundo más goleador del año con 49 conquistas (7 menos que el River de Gallardo que lidera esa estadística).

Para explicar sus sensaciones Fernando Gago apeló a un recurso llamativo, que generó una discusión con un periodista en la última conferencia de prensa que brindó, luego del sufrido triunfo contra Argentinos Juniors en el Cilindro de Avellaneda.

—Racing tiene situaciones muy claras, pero no las concreta ¿Esto te preocupa teniendo en cuenta que en las finales los detalles son claves— preguntó el cronista.

—Mirá, hoy miraba una estadística de equipos de Europa ¿Sabés cuántas situaciones genera el Real Madrid por partido?— le devolvió el entrenador.

Ante la respuesta negativa del reportero, Pintita continuó con su argumento.

—Creó 97 o 95 situaciones en tres partidos y convirtió siete goles.

—Pero es otro fútbol— le dijo el periodista.

—¡No! Hay una pelota y hay once tipos. No es otro fútbol, es lo mismo— reaccionó Gago con enojo, ante algunas risas que soltaron el resto de los presentes.

—Pero es otro nivel—intentó argumentar su antagonista.

—¿Y entonces? ¿Quién es mejor o peor? Si es otro nivel y se le pide más al jugador del Real Madrid, nosotros estamos tranquilos porque generamos 50 situaciones y convertimos 10 goles— cerró Gago.

Racing, con esfuerzo y fortuna, logró vencer a Argentinos Juniors por 1 a 0 en el Presidente Perón. La victoria de la Académica se debió a un cabezazo de Jonathan Galván, a los 41 minutos del segundo tiempo, que dio en el palo, rebotó en el arquero Federico Lanzillotta y se convirtió en gol.

Con el triunfo, el elenco de Avellaneda continúa en carrera en la lucha por el título al ubicarse en la cuarta posición con 28 unidades, a cinco del líder Gimnasia de La Plata, que en su compromiso superó 3 a 1 a Independiente y escaló a la punta.

