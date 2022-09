Noche consagratoria de Pablo Solari en River Plate: la histórica marca que alcanzó ante Defensa y su reacción cuando lo compararon con Julián Álvarez

En el estadio de Sarmiento de Chaco

Pablo Solari no para de romper las redes. Desde su llegada a River Plate, el delantero de 21 años anotó siete goles en seis titularidades (ocho juegos en total). Su hat-trick ante Defensa y Justicia, por los octavos de final de la Copa Argentina, le permitió además igualar una histórica marca de Lucas Alario como el segundo jugador que anota tres tantos en el certamen federal.

“Fue una noche soñada. Estoy muy contento por el grupo y por el paso dimos. También por marcar tres goles. La verdad que ponerme al lado de Alario es un honor, estoy muy contento”, reconoció el joven oriundo de Arizona, provincia de San Luis.

El delantero anoto tres de los cuatro goles con los que el Millonario elimino al Halcon y se clasifico a los cuartos de la Copa Argentina

“Van siete por suerte y espero que sean muchos más que puedan ayudar al equipo. Yo vine a aportar desde donde me toque. Estoy muy feliz y donde me ponga Marcelo (Gallardo) estoy a disposición. Estoy aprendiendo de él, de mis compañeros que me enseñan mucho. Estoy muy contento por cómo se me dan las cosa en lo grupal y en lo personal”, reconoció.

Pablo Solari también habló de su lado como fanático de River Plate. “Uno de este lado que guardar un poco el hincha que lleva adentro y ser más profsional. Yo lo manejo bastante bien por lo hincha que soy. Estoy contento por el grupo y por mí porque estoy cumpliendo un sueño”.

Pablo Solari está imparable en River Plate. Anotó tres goles ante Defensa y Justicia por Copa Argentina y lleva siete desde su llegada al Millonario (Fotobaires)

Antes de retirarse del campo de juegom del estadio Sarmiento de Resistencia, Chaco, se sorprendió por la comparación con Julián Álvarez, uno de los mejores jugadores de la era de Marcelo Gallardo en River Plate y que comenzó a pagar con goles la millonaria contratación del Manchester City de Inglaterra. “Me estás comaprando con un fenómeno. Espero poder seguir ayudando al equipo que es lo importante y si es con goles, mucho mejor”.

Más tarde, en conferencia de prensa, recibió un gran elogio de parte de Marcelo Gallardo: “Ya tenía cualidades físicas y futbolísticas para poder jugar con nosotros y después uno lo va conociendo día a día y observa que puede ser un jugador con buenas alternativas. En el juego puede darnos soluciones tanto por fuera como por dentro. Hoy está captando y asimilando de buena forma algunos conceptos proque estaba acostumbrado a jugar por afuera. Es un chico que lo va a asimilando y se prepara para ser un mejor jugador todavía, como es joven seguro lo va a hacer. No me sorprende su actuación”.

