El entrenador del PSG explicó por qué reemplazó a Messi por segundo partido consecutivo

Otra vez Lionel Messi fue reemplazado en el París Saint-Germain (PSG) luego de una gran actuación del crack argentino en la victoria 3-0 ante el Toulouse por la quinta fecha de la Ligue 1. El domingo en el empate frente al Mónaco, La Pulga no lo tomó bien el cambio y lo hizo saber con sus gestos. En esta oportunidad fue más mesurado, pero su cara dejó en claro que nunca le gusta dejar el campo de juego. Luego del encuentro el entrenador de Christophe Galtier explicó por qué volvió sacarlo.

Ningún futbolista desea salir y menos con un trámite liquidado, en el que el resto de los minutos puede servir para florearse y disfrutar más del juego. Más en el caso de quienes generar los circuitos y están en la ofensiva como Neymar y Leo, quienes fueron sustituidos. El brasileño, autor del primer tanto, a los 22 minutos del complemento, y Messi, a ocho del final.

En la conferencia de prensa el director técnico galo contó las razones de sus salidas. En el caso del delantero verdeamarelo indicó que “vi que Neymar hizo dos grandes contactos en su tobillo. No quería que se enojara y quería salvarlo”. El artillero surgido del Santos fue reemplazado por Hugo Ekitike, un atacante galo de 20 años que comenzó a sumar sus primeros minutos.

En el caso de Lionel, que fue sustituido por Achraf Hakimi, expresó que, “al final del partido, quería dejar respirar a Messi”. El rosarino de 35 años llevó a cabo un gran esfuerzo y otra vez fue uno de los mejores de su equipo con dos asistencias.

Diferente fue lo ocurrido el domingo cuando el partido estaba 1-1 ante el Mónaco y Messi vio el cartel con el número 30, su dorsal. El jugador hizo saber su disgusto e hizo la seña de que no tenía nada. La imagen con la cara de Leo dio la vuelta la mundo y se hizo viral en las redes que estallaron con los memes en contra del entrenador.

Luego el DT explicó que “estamos al comienzo de una serie de partidos, por lo que en términos de frescura, no hay nada de qué preocuparse. Está lo que esperamos y la realidad de los partidos, las actuaciones, el estado de forma... Tras el Mónaco tuvimos dos grandes bajas: Kimpembe, que se llevó un golpe en el pantorrilla, y Pablo Sarabia, que recibió un fuerte impacto en el tobillo. Después tengo una plantilla de calidad que en determinados sectores tenemos la posibilidad de sustituir a un jugador sin debilitarse. No habrá rotación, pero me parece importante en este comienzo de serie inyectar sangre fresca”.

Messi arrancó con un alto nivel la temporada y lleva cuatro goles y cinco asistencias en los seis partidos que disputó, los cinco del campeonato y el que rompió el hielo en Francia que fue el Trofeo de Campeones.

Este miércoles el PSG ganó el cuarto partido sobre cinco fechas y comparte la punta de la Ligue 1 con el Lens y el Olympique de Marsella, pero tiene mejor diferencia de gol. Contra el Toulouse y de visitante, el elenco de la capital venció con autoridad y dio una muestra de actitud luego del llamado de atención que tuvo con el Mónaco, encuentro en el que arrancó abajo en el marcador y luego lo empató. En la próxima jornada el conjunto de Messi visitará al Nantes, el sábado desde las 16 (hora argentina).

