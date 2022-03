La emoción del vice de River Matías Patanian en la TV española al recordar el accionar de su club en la Tragedia de Superga

El vicepresidente de River se conmovió al recordar el accionar de River ante la tragedia que sufrió el Torino

Más allá de algunos rumores, Matías Patanian, vicepresidente de River Plate, viajó rumbo a España para decir presente en el aniversario 120 del Real Madrid. Aprovechando su estadía en el país, el programa deportivo El Chiringuito lo invitó a formar parte de su staff en su programa.

Uno de los que tomó la palabra a la hora de hablar del Millonario fue José Antonio Martín Otín, más conocido como Petón. El habitual panelista rememoró el accionar del club argentino tras conocerse la noticia de la tragedia de Superga, donde falleció la gran mayoría del plantel del Torino de Italia, uno de los mejores equipos del planeta por ese entonces.

“A nosotros, que estamos en España, nos gusta admirar el fútbol argentino y creo que River es dueño de la metáfora más bonita en la historia del fútbol. Creo que no hay nada semejante. Me parece que no hay nada emocionante como aquello que sucedió 20 días después del 4 de mayo de 1949. Un club, que por entonces no tenía medio siglo y que había añadido a su camiseta blanca la franja roja”, comenzó su relato Petón, bajo la atenta mirada del mandatario de la entidad de Núñez.

Matías Patanian fue invitado a El Chiringuito

Con el correr de su relato, el ex jugador del Osasuna comenzó a emocionar a Patanian. “Se fue construyendo un equipo cada vez más grande y al llegar a 1949 tenía, en La Máquina, el quinteto atacante más brillante del mundo. No sé si el más, o igual que el que más. Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Loustau. E irrumpiendo un chico que había estado en Huracán, La Saeta. ‘Socorro, socorro, ahí llega la Saeta con su propulsión a chorro’. Era Alfredo Di Stéfano. La única delantera que se le podía comparar era la delantera del Torino. Pero aquel 4 de mayo de 1949, la delantera íntegra del Torino, y más 13 compañeros, se estrellaron sobre la Basílica de Superga. Murieron todos. ¿Qué hizo River? Tenía un partido oficial contra Racing, que iba primero y sería campeón. Jugaba de visitante, en la Bombonera. No se presentó con el equipo titular. Consiguió que el gobierno de argentina le dejara un avión y se fue a Turín a honrar, como dice esa placa que se encuentra en Superga, a los caídos de Torino”.

“Con su equipo titular, despreciando el poder ganar un partido en su campeonato, llenó el viejo estadio Filadelfia para honrar a los muertos. Los chicos del maravilloso equipo de la banda sangre, los juveniles, le ganaron a Racing 0-3. Al mismo tiempo, Alfredo Di Stéfano y Labruna marcaban dos goles en Turín para empatar con una selección que jugaba con la camiseta del Torino. River había llevado al máximo, saltando el océano, el espíritu fraternal del fútbol. Por eso, desde aquel día, el Torino cuando no juega con su camiseta grana habitual lleva una blanca con una banda al pecho en homenaje eterno al club River Plate”, concluyó.

El vicepresidente de River aseguró que Manchester City fue el único equipo que movió fichas por la Araña

Con los ojos vidriosos, el vicepresidente millonario tomó el micrófono y dio las gracias por las hermosas palabras que esbozaron hacia la institución. “Estoy emocionado y agradecido a Petón por este momento, no me lo esperaba. Estoy orgulloso de lo que acaban de decir y por la grandeza de nuestros colores”. Y luego, añadió: “River es un gen, una escuela. Es mucho más que un club de fútbol, es un club que tiene muchísimas actividades, que tiene una escuela, una universidad. Fundamentalmente es la cantera más prodigiosa del fútbol de Sudamérica. No vamos a hablar de Sívori o Di Stéfano, sino algo más moderno, como Aimar, Saviola, Crespo, Mascherano, Demichelis, Ortega, Gallardo, todos salieron de esa escuela. Nosotros siempre apostamos a eso, a nuestra cantera, a nuestros colores, a nuestra grandeza. En cada acto, intentamos preservar eso”.

Antes de este emotivo momento, Patanian rememoró la histórica final de la Copa Libertadores de 2018 ante su clásico rival, Boca Juniors, disputada en el Santiago Bernabéu. “Esta ciudad es importante para River, y ustedes lo saben”, explicó.

El dirigente también aprovechó la ocasión para aclarar que el Merengue nunca realizó un movimiento formal para hacerse con los servicios de Julián Álvarez, una de las principales figuras del equipo. “Realmente sonó fuerte el Real Madrid, pero nunca hablaron con nosotros. Vino directamente el Manchester City hace pocos meses y pudimos vender a Julián, pero que se quede por un tiempo más”.

