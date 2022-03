La revelación de Lucas Pratto sobre el gol sacando del medio en la final de la Libertadores entre Boca Juniors y River Plate

Lucas Pratto y Rafael Santos Borre celebran el gol del primer empate contra Boca Juniors (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

A más de tres años de las histórica finales de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate siguen surgiendo revelaciones y en este caso fue por medio de Lucas Pratto, figura excluyente de esos para el equipo millonario, ya que marcó dos empates transitorios en sendos partidos, primero en La Bombonera y luego en el Santiago Bernabéu de Madrid.

En el encuentro de ida jugado en el recinto xeneize los locales se pusieron en ventaja con un gol de Ramón Wanchope Ábila, que generó el delirio de su gente. Pero ni bien se hizo el saque desde el mediocampo, River Plate igualó con el tanto de Pratto, quien admitió que esa jugada no era algo que se trabajaba con el entrenador Marcelo Gallardo.

“En River no practicábamos nunca el saque del medio. Era una de las pocas cosas que no entrenábamos”, reconoció el Oso en charla con el podcast de la Libertadores. El tanto enmudeció a la multitud azul y oro, cuyo equipo luego se volvió a poner en ventaja con un gol de Darío Benedetto. Sin embargo, el millonario consiguió otro empate por intermedio del tanto en contra de Carlos Izquierdoz.

Lucas Pratto celebra el gol de River Plate en la Bombonera por la final de la Copa Libertadores 2018 (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)

Sobre ese primer gol, el actual delantero de Vélez recordó: “Cuando sacamos y el Pity empezó a correr hacia adelante, vi el mal movimiento de Magallán, que tiró un poquito el achique hacia adelante. Y como Izquierdoz seguía estando conmigo, me quedó el espacio y empecé a correr. Después, si el Pity me la tiraba o no era decisión de él”.

“Marcelo hacía hincapié en el post gol nuestro, nos pedía ir a presionar rápido porque muchas veces, como le pasó en ese momento a Boca, por la euforia de hacer un gol te relajás un poco y te metés contra tu arco. Nosotros trabajábamos mucho eso, hacíamos un gol e íbamos a presionar rápido para que se dieran cuenta que seguíamos concentrados en el partido”, agregó.

“La verdad, en el gol no fui consciente de que lo empatamos al toque. Es más, me di cuenta después de haber salido campeón. Fue un mes después, porque nunca le presté atención. Nosotros estábamos mentalizados en esas dos o tres semanas que teníamos que jugar otra final”, continuó el Oso sobre la atípica definición que se llevó a cabo en el estadio del Real Madrid.

“Después, con el resultado de Madrid empecé a escuchar los chistes. Obviamente porque ganás, porque si perdíamos se iba a olvidar todo eso. Fui consciente recién un mes y pico después”, concluyó el actual delantero de Vélez Sarsfield.

