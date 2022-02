Coppola dio detalles inéditos de la pelea entre Ruggeri y Goycochea: de las “800.000″ razones a la garantía que “quedó abajo del agua”

La respuesta de Coppola a la pelea entre Goycochea y Ruggeri

La inesperada pelea mediática entre Sergio Goycochea y Oscar Ruggeri no para de escalar. Fue el ex arquero de la selección argentina quien aseguró que no se juntaría con el Cabezón y criticó sus dichos sobre Maradona, luego de que hablara públicamente sobre las adicciones de Diego. “No me sentaría a comer con él. No tengo ganas ahora. Esta semana no tengo ganas. Y la semana que viene tampoco”, sorprendió. Es un gran jugador, campeón de todo y capitán. ¿Cómo persona? No lo sé, es muy difícil”, agregó.

Acto seguido, el ex defensor, sin nombrarlo, lo acusó de deberle dinero y vagamente habló de una transacción comercial que no terminó nada bien. “Vos prestás plata y sos difícil cuando la reclamás. Cuando reclamás sos el difícil, ‘se hace el difícil’. Siempre soy difícil yo. No devuelven la plata y encima el que da la plata es difícil”, lanzó.

“No era un vuelto, eh”, expresó en relación al dinero que había prestado. “¿Era rúcula?”, le consultaron sobre si se trataba de dólares. “Era rúcula sembrada acá desde el norte del país al sur del país. Era la granja completa. Y los de cabeza grande”, completó, dando a entender que era una cifra generosa.

Y en la polémica apareció un tercero en discordia: Guillermo Coppola. El empresario y ex representante de Maradona confesó en diálogo con el programa Intrusos que participó del negocio trunco. Y se puso del lado de Ruggeri. “Me sorprendió ayer, cuando ponen el audio de Sergio Goycoechea, diciendo que no se sentaría a comer, en un tono que no me gustó, sobrador, canchero. Los negocios salen bien o mal, la vida es así. Pero cuando te ponés en una posición... No me gustó. Conozco la historia, soy uno de los protagonistas de la historia. Un damnificado”, comenzó su relato.

“Hubo un préstamo, que nunca se devolvió, como dijo Oscar. Hubo intentos, hubo un juicio. Fue una presentación entre amigos que trajo Goyco con su familia, había una necesidad, hay una persona más jugador también; yo confié, como muchas veces han confiado en mí, y he respondido porque sentí que correspondía”, profundizó. Fue Marcela Tauro quien habló de un negocio forestal y de unos terrenos, pero Coppola optó por no dar detalles en ese sentido.

“Hoy, tantos años después, escucho, ‘no me sentaría, es difícil’, y me sorprendió totalmente. Estoy enojado, porque ni Ruggeri, ni yo ni la otra persona, el otro jugador involucrado, tocamos el tema”, se explayó sobre los motivos de su fastidio. Si bien no especificó la cifra perdida, aceptó que entre los tres participantes del préstamo aportaron “800.000 razones”; no aclaró si eran pesos o dólares, aunque el Cabezón habló siempre de de “rúcula”.

Consultado sobre si habían recuperado el dinero con la ejecución de una propiedad en garantía, advirtió: “Hay que interiorizarse, hay que ir a la historia, a los papeles, no nos quedamos con nada. La garantía tal vez no era tal ni tenia el valor que dicen que tenía. No quiero entrar en detalles porque no existe”. Y subrayó que el más afectado “fue Oscar porque la siguió, porque puso más dinero. Hubo abogados, impuestos no pagados...”.

La particularidad, según narró Coppola, fue que el negocio se inició cuando Ruggeri y Goycochea eran vecinos y muy amigos. “El que nos planteó a nosotros las cosas fue Goyco, y no sé si en la casa de Oscar o su casa, que estaban medianera de por medio, no había ni un metro entre las casas, podías ir en pijama de una a la otra”, describió.

“Si yo tengo que reclamar algo, es la actitud, el dinero ya fue, está perdido. Oscar tiene otra característica, tiene otra personalidad. Hablo de este tema porque soy protagonista, sé quién es Oscar y cómo se maneja, es frontal. Me extraña que Goycochea saque el tema diciendo que Oscar era difícil por reclamar lo que era él. Por la relación que existía, se entregó. Yo tuve situaciones con jugadores y, cuando pasaba un negocio mal hecho, respondía yo”, comparó.

“Lo he cruzado a Goyco después de este problema, no me enoja, me llama la atención la actitud, cuando no la tuvo en el momento que había que tenerla y buscar una solución para esos tres amigos que confiaron, con una inversión importantísima, con una garantía que quedó abajo del agua”, concluyó el ex agente.

“No me interesa. Para mí es asunto cerrado. Yo estoy tranquilo, yo no le debo nada a nadie”, respondió vía audio Goycochea, aunque la historia parece amagar con ofrecer nuevos capítulos.

